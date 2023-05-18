ناآرامی در کرانه باختری/ ۳۸ فلسطینی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۸ شهروند فلسطینی اهل نابلس در درگیری با نظامیان صهیونیست در شمال کرانه باختری زخمی شدند.

آژانس خبری «آناتولی» شامگاه پنجشنبه از فلسطین اشغالی گزارش داد که جمعیت هلال احمر فلسطین طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کادر درمان ۳۸ فلسطینی را که در اثر درگیری با ارتش اشغالگر قدس زخمی شده بودند درمان کرده است.

همچنین ۳۵ نفر به دلیل استنشاق گاز اشک آور دچار آسیب دیدگی شدند.

به گفته شاهدان عینی نظامیان صهیونیستی وارد برخی محله‌های نابلس و خانه‌های شهروندان فلسطینی شدند و اقدام به بازرسی آنها کرده‌اند.

نظامیان صهیونیستی در این درگیری‌ها از گلوله‌های جنگی، فلزی و گازهای اشک آور استفاده کرند و شهروندان فلسطینی از سوی دیگر راه خودروهای نظامی را بسته و با شیشه و سنگ به آنها حمله کردند.

تازه‌ترین تحولات فلسطین

به دنبال راهپیمایی تحریک آمیز امروز شهرک نشینان افراطی در قدس اشغالی، منابع فلسطینی ساعاتی پیش از درگیری شدید جوانان فلسطینی با نظامیان صهیونیستی در اردوگاه «شعفاط» در قدس اشغالی خبر دادند.

وبگاه فلسطینی «شهاب نیوز» ساعاتی پیش از درگیری دیگری میان جوانان فلسطینی با نظامیان اشغالگر قدس در محله «الصور» در شرق قدس خبر داد.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین نیز در گزارشی اعلام کرد که شهرک‌نشینان اشغالگر یهودی در محله شیخ جراح در قدس اشغالی پس از برگزاری راهپیمایی پرچم عربده‌کشی خیابانی کردند.

به گزارش این کانال تلگرامی، منابع عبری زبان اعلام کردند که حدود ۵۰ هزار شهرک‌نشین یهودی شامگاه امروز در مراسمی که مقابل دیوار براق در قدس برگزار شد، مشارکت داشتند.

در همین راستا، وزارت خارجه ترکیه تعرض شهرک‌نشینان اشغالگر یهودی به مسجد الاقصی تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

در خبری مرتبط، منابع فلسطینی گزارش دادند که اردنی‌ها با پرچم فلسطین در اردوگاه بقعه در حمایت از قدس ضد رژیم صهیونیستی راهپیمایی برگزار کردند.

شبکه خبری الجزیره در گزارشی از حضور ایتمار بن غفیر وزیر تندرو و جنایتکار این رژیم در محله اسلامی شهر قدس در جریان مشارکت در راهپیمایی پرچم خبر داد.

منابع محلی فلسطینی اعلام کردند که نظامیان اشغالگر قدس در جریان این راهپیمایی تحریک آمیز، ۸ فلسطینی از جمله یک زن را در شهر قدس به خاطر برافراشتن پرچم فلسطین بازداشت کردند.

از سوی دیگر، پایگاه خبری عبری زبان "مفزاکی راعم" مدعی شد که حماس تهدید به قتل ایتمار بن غفیر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی کرده است.

در همین راستا، ساکنان نوار غزه همزمان با راهپیمایی تحریک‌آمیز پرچم صهیونیست‌ها، در شرق غزه راهپیمایی پرچم برگزار کردند.

این راهپیمایی برای نشان دادن تعهد فلسطینیان به سرزمین و مقدسات خود و همچنین مخالفت با اقدامات تحریک‌آمیز شهرک نشینان صهیونیستی صورت گرفت.