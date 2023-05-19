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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

برداشت زردآلو در سیستان وبلوچستان آغاز شد

برداشت زردآلو در سیستان وبلوچستان آغاز شد

زاهدان- سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان گفت: برداشت زردآلو از ۸۲۰ هکتار باغات این استان از نیمه دوم اردیبهشت ماه جاری آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی در تشریح این خبر، بیان کرد: ۸۲۰ هکتار سطح باغات استان به کشت زردآلو اختصاص دارد که ۸۱۰ هکتار آن بارور است.

وی با بیان اینکه برداشت این محصول از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد، افزود: امسال بیش بینی می‌شود شش هزار و ۶۰۰ تن زردآلو در استان تولید و روانه بازار مصرف شود.

شهرکی عمده تولید زردآلوی استان را در شهرهای تفتان، میرجاوه، خاش و زاهدان اعلام کرد و گفت: بیشترین زردآلوی تولیدی این استان، از نوع شکر پاره، نصیری، قیسی، شاهرودی و ارقام مرغوب محلی است.

کد مطلب 5783382

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