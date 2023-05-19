برداشت زردآلو در سیستان وبلوچستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، اردشیر شهرکی در تشریح این خبر، بیان کرد: ۸۲۰ هکتار سطح باغات استان به کشت زردآلو اختصاص دارد که ۸۱۰ هکتار آن بارور است.

وی با بیان اینکه برداشت این محصول از نیمه دوم اردیبهشت ماه آغاز و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد، افزود: امسال بیش بینی می‌شود شش هزار و ۶۰۰ تن زردآلو در استان تولید و روانه بازار مصرف شود.

شهرکی عمده تولید زردآلوی استان را در شهرهای تفتان، میرجاوه، خاش و زاهدان اعلام کرد و گفت: بیشترین زردآلوی تولیدی این استان، از نوع شکر پاره، نصیری، قیسی، شاهرودی و ارقام مرغوب محلی است.