بخشودگی جرائم مالیاتی سال ۱۴۰۰ تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سبحانیان در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه امسال را ابلاغ کرد.

بر اساس بخشنامه رئیس سازمان مالیاتی، میزان حداکثر بخشودگی به ازای هر ماه تأخیر از زمان ابلاغ برگ قطعی، که در بخشنامه قبلی ۴۰ درصد بود به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است، پیش تر اعلام شده بود؛ تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۱ و ابلاغیه‌های مورخ ۱۴/ ۴/ ۱۴۰۱ و ۵/ ۹/ ۱۴۰۱ تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۲ معتبر خواهد بود.

مودیانی که بر اساس فراخوان‌های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان بوده مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهند بود.