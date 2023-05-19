یک نخل طلای غیرمنتظره برای هریسون فورد/ تماشاگرانی که خسته شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با نمایش پنجمین فیلم «ایندیانا جونز» این فیلم با تشویق ۵ دقیقه‌ای مهمانان روبه‌رو شد و هریسون فورد هم به شکلی غیرمنتظره یک نخل طلای افتخاری دریافت کرد.

روز پنج‌شنبه در سومین روز هفتاد و ششمین دوره جشنواره فیلم کن، پیش از نمایش فیلم «ایندیانا جونز و گردونه سرنوشت» هریسون فورد و دیگر عوامل فیلم ابتدا در فتوکال کن شرکت کردند و با یک وانت سه چرخه از فیلم، عکس گرفتند و شب روی فرش قرمز رفتند.

در سالن مراسم بازیگر ۸۱ ساله در مراسم اکران یکی از مشهورترین مجموعه فیلم‌های تاریخ سینما، سعی کرد با ریختن اشک‌هایش مقابله کند. این در حالی بود که دیزنی هم مدیران ارشد خود از جمله باب ایگر مدیرعامل و کاتلین کندی رییس لوکاس فیلم را برای اکران این فیلم به کن فرستاده بود.

زمانی که تیتراژ فیلم پخش شد آخرین ماجراجویی «این دی» با تشویق ایستاده ۵ دقیقه همراه شد که طبق استانداردهای کن باید گفت بیشتر تشریفاتی مودبانه برای ادای احترام محسوب می‌شود.

اما صرف نظر از اینکه تماشاگران چه حسی نسبت به فیلم داشتند، بزرگترین تشویق‌ها به فورد اختصاص داشت که با همسر بازیگرش کالیستا فلوکهارت روی فرش قرمز رفت و گوینده فرش قرمز این دو نفر را «ایندیانا جونز و کالیستا فلوکهارت» معرفی کرد.

در سالن نمایش فیلم فورد توسط تیری فرمو، مدیر جشنواره کن، برای دریافت نخل طلای غافلگیرکننده روی صحنه خوانده شد تا برای بازی در نقش‌های برجسته سینمایی از «جنگ ستارگان» تا «فراری» تجلیل شود.

فورد درباره کلیپی که از دوران بازیگری او پخش شد گفت: بسیار متاثر شدم. می‌گویند وقتی می‌خواهید بمیرید، زندگی خود را جلوی چشمانتان می‌بینید و من همین احساس را داشتم. این بخش بزرگی از زندگی من است، اما نه تمام زندگی من. زندگی من با همسر دوست‌داشتنی‌ام که از اشتیاق و رویاهای من حمایت کرده فعال مانده و من سپاسگزارش هستم.

سپس فورد گفت: من هم شما را دوست دارم. اما من فیلمی دارم که باید ببینید. درست پشت سر من آماده است، پس اجازه بدهید از سر راه کنار بروم و باز هم به خاطر این افتخار بزرگ از شما تشکر کنم.

در واقع، تشویق‌های ایستاده برای فورد قبل از پخش فیلم بلندتر و پراحساس‌تر بود. صحنه‌های اکشن استادانه فیلم و سخنان شوخی که توسط والر-بریج ارایه شده بود، در داخل سالن با واکنشی نه چندان هیجان‌انگیز مواجه شدند. در بخش‌هایی از این فیلم ۱۴۲ دقیقه‌ای، صدای تماشاگران شنیده می‌شد که از خستگی به زبان فرانسوی زیر لب حرف می‌زدند.

در «ایندیانا جونز و گردونه سرنوشت» بار دیگر فورد در نقش باستان‌شناس مشهور بازی کرده است. این دی باید بار دیگر با نازی‌ها مبارزه کند. مدس میکلسن، آنتونیو باندراس و بوید هالبروک در این فیلم دیگر همبازی‌های فورد هستند.

فورد تاکید کرد که این فیلم پایان دوران حضور وی در نقش ایندیانا جونز است. وی پیش از جشنواره کن به مجله توتال فیلم گفت: این آخرین فیلم این مجموعه و آخرین باری است که من نقش این شخصیت را بازی می‌کنم. پیش‌بینی می‌کنم این آخرین باری باشد که او در یک فیلم ظاهر می‌شود.

فورد که می‌داند دیزنی در حال ساخت مجموعه‌ای از ایندیانا جونز برای دیزنی پلاس است، گفت: اگر این کار به نتیجه برسد، او در آن نقشی نخواهد داشت.

فیلم پنجم «ایندیانا جونز» اولین فیلم مجموعه است که توسط استیون اسپیلبرگ کارگردانی نشده و جیمز منگولد کارگردان «وولورین» و «فورد در برابر فراری» وظیفه ساخت فیلم را برعهده داشت.

«ایندیانا جونز و گردونه سرنوشت» که در بخش خارج از مسابقه جشنواره اکران شد و برای نخل طلا رقابت نمی‌کند، ۳۰ ژوئن از سوی دیزنی در سینماها اکران می‌شود.