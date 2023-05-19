تاج: حکم تخلیه فدراسیون فوتبال آمده است/ شکایت عزیزی خادم رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج با اشاره به پایان مسابقات لیگ برتر فوتبال گفت: به پرسپولیس بابت قهرمانی تبریک می گویم. ضمن نگرانی که برای مس و نفت مسجد سلیمان دارم، به نفت آبادان هم تبریک می گویم. لیگ بدون نفت آبادان خیلی جذابیت ندارد و تبریک می گویم که در لیگ ماندنی شدند.

پس پنالتی‌ها را برای چه کسی گرفته‌اند؟

وی در خصوص اشتباهات داوری در این فصل تاکید کرد: اگر سه نفر هم بخواهیم بازی کنیم همه می‌گویند برای ما پنالتی نگرفتند. نمی دانم پس برای چه کسی پنالتی گرفته‌اند. همه متضرر هستند! پس به نفع چه کسی پنالتی گرفته شده است؟!

رئیس فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: داوران در دنیا با VAR کمک می‌شوند و باید در ایران هم این اتفاق رخ بدهد. باید برای سال آینده یک کار جدی صورت بگیرد.

واکنش به احتمال تغییر رئیس کمیته داوران

تاج در پاسخ به این سوال که آیا از افشاریان و کمیته داوران رضایت دارد؟ تصریح کرد: داوری‌های ما سالم بوده است. خیلی رصد می‌کنیم که اتفاق ویژه ای رخ ندهد. موارد آن‌طوری نداریم! ولی اشتباهات تأثیرگذار در لیگ بوده و زیاد هم بوده است. باید از هواداران عذرخواهی کنیم.

وی در واکنش به احتمال تغییر افشاریان از کمیته داوران به خاطر اشتباهات داوری گفت: اشتباهات بوده است. افشاریان هم خیلی زحمت کشیده و دنبال این بود اشتباهات به حداقل برسد. یکی از عوامل این اشتباهات این است که تصمیمات غلط گرفته‌ایم. تعداد زیادی از داوران را به مسابقات آورده‌ایم. مگر می‌شود هر پنج هفته یکبار داوری به یک داور بدهیم؟ داوری سهمیه‌ای نیست که به هر استان یک سهمیه بدهیم. دستور مؤکد داده‌ایم که تجدیدنظر جدی در داوری‌ها و ناظران داوری بشود.

در داوری‌ها و ناظران سونامی خواهیم داشت

رئیس فدراسیون خاطرنشان کرد: ناظران داوری هم اشتباهات جدی داشته‌اند. یک داور اشتباهات فاحش داشته ولی ناظر نمره عالی داده است. یک سونامی داوری صورت خواهد گرفت. همه ناظران و همه داوران این‌طور نیستند. ولی باید در هر دو بخش تجدیدنظر کنیم.

تاج گفت: در لیگ هم باید تجدیدنظر بشود. باید یکسری اتفاقات در لیگ رخ بدهد. این دستور به سازمان لیگ داده شده است. زمانی که من در سازمان لیگ بودم، کارلوس کی روش می‌گفت از لیگ شما بازیکنی بیرون نمی‌آید. مثلاً گل قوچان نژاد که به کره جنوبی زد از لیگ ایران بیرون نمی‌آید. باهم زیاد بحث کردیم. این لیگ باید به ۹ کیلومتر دوندگی برسد. الان ۷ کیلومتر است.

گزارش ناظران از فصل بعد باید آنلاین باشد نه کاغذی

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: یکسری‌ها مثل مایلی کهن و جلالی کمک کردند و جلسات مشورتی گذاشتیم. قرار شد ۱۷ بازیکن بالای ۲۳ سال و بقیه زیر ۲۳ سال باشد. این باعث شد هزار و خرده‌ای بازیکن از لیگ بیرون رفت. میزان دوندگی لیگ بیشتر شد و یک جوانگرایی صورت گرفت.

تاج تصریح کرد: ناظران مسابقات و داوری‌ها باید عوض بشوند. یکسری ناظران ادواری بودند. تا جایی که کنفدراسیون آسیا به ما فشار آورد. گزارش کاغذی باید تمام بشود و با لپ تاپ به صورت آنلاین گزارش در همان هتل داده بشود. از سال آینده گزارش داور و ناظر بازی باید به صورت آنلاین منعکس بشود. سه، چهار نفر به این اطلاعات دسترسی دارند. VAR هم یک موضوع دیگر است که باید به آن بپردازیم. بعضی از داوران را به تاجیکستان فرستادیم که آموزش VAR ببینند تا سهمیه داوری ما از بین نرود.

سقف بودجه می‌گذاریم نه سقف قرارداد

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص احتمال اینکه بودجه بعضی از باشگاه‌های لیگ برتر به سمت هزار میلیارد برود و تدابیر فدراسیون، اظهار کرد: چند جلسه داشتیم. فردا هم ادامه دارد. سازمان لیگ به همه باشگاه‌ها گفته است قرارداد جدید با هیچ بازیکنی بسته نشود. قراردادهایی که دو یا سه یا چهار ساله است را بعداً می‌گوئیم چطور تصحیح بشود. قراردادها در لیگ ما فوق العاده بالا است. در مجوز حرفه‌ای بندی هست که باشگاه‌ها زیان ده نباشند و تراز مالی آنها مثبت باشد. الان در لیگ ما تقریباً هیچ تیمی این‌طور نیست.

تاج افزود: بازرسی کل کشور نامه‌ای نوشته است. فردا هم با آقای قربانزاده جلسه‌ای داریم. همه باشگاه‌ها می‌توانند سقف بودجه داشته باشند نه سقف قرارداد. نمی‌شود یک باشگاه با ۵۰ میلیارد و یکی با ۱۰۰ میلیارد بسته بشود. دنبال این نیستی که از سفره فوتبال چیزی کم کنیم ولی این سفره باید به نوجوانان، جوانان و تیم‌های پایه تعمیم داده بشود.

احتمال تعلیق کل فوتبال ایران برای سه سال

وی در خصوص حذف استقلال و پرسپولیس از آسیا و اینکه دقیقاً کدام تیم‌ها مجوز حرفه‌ای نگرفته‌اند، گفت: قدرت رئیس فدراسیون در بعضی از امور نقش نمی‌بندد مثل اینکه مدیر یک باشگاه قدرت تغییر سرمربی را دارد ولی قدرت تحمیل برنامه‌های فنی به سرمربی را ندارد. ما هم همینطور هستیم. دخالتی در امور کمیته مجوز حرفه‌ای نداریم. این اختیار را هم نداریم. اگر تخلفی هم صورت بگیرد مثل سالهای قبل، ما را محروم کردند. اگر تکرار بشود، ممکن است امسال کل فوتبال را سه سال محروم کنند یعنی فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال.

تمام مصاحبه‌ها و خبرها برای رئیس AFC ترجمه می‌شود

رئیس فدراسیون فوتبال درباره مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس و اینکه آیا این اظهارنظرهای داخلی در کنفدراسیون آسیا رصد می‌شود؟ اظهار کرد: یادم است قبلاً می‌گفتند فلان فرد از فلان روزنامه به AFC خبر می‌دهد. الان مدیا اسپورت قراردادی با فیفا و کنفدراسیون آسیا دارد و کل مطالب مورد علاقه آنها را از رسانه‌های ما در می‌آورد و صبح به صبح روی میز خود من، دبیر کل و رئیس کنفدراسیون آسیا است. برایشان ترجمه می‌شود. اخباری که وزیر یا معاونان و دیگران و حتی رسانه‌ها می‌نویسند را دقیقاً ترجمه می‌کنند. چیزی که باید مراقبش باشیم این است که باید از این اظهارنظرها خودداری کنیم.

مجمع استقلال و پرسپولیس تغییر کرد

تاج افزود: مجمع استقلال و پرسپولیس تغییر کرده است. در دولت دو روز پیش درباره آن بحث شده است. زیاد هم نباید فیفا هراسی و کنفدراسیون آسیا هراسی داشته باشیم. نباید از این‌طرف یا آن‌طرف بام به زمین بیافتیم. شک نکنید نمی‌توانیم سندسازی کنیم. اینکه تعدادی از تیم‌های لیگ حذف می‌شوند، شک نکنید.

وی در واکنش به تعداد سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا گفت: سهمیه ما ربطی به حذف ندارد. اگر باشگاهی در لیگ قهرمان شده و مجوز نگیرد، به جای او یک باشگاه دیگر می‌آید و سهمیه ما نمی سوزد.

افزایش سهمیه بازیکنان خارجی در لیگ برتر

تاج با اشاره به تصمیمات جدید برای فصل آینده لیگ برتر اظهار کرد: سهمیه بازیکن خارجی را برای فصل بعد افزایش می‌دهیم. بازیکنان داخلی قیمتشان فوق العاده بالا رفته است و اعدادی می‌گویند که شنیدنش برای ما خوب نیست. هیات رئیسه تصویب کرده است و به یک عدد قابل توجه می‌رسد. این یکی از راه‌های شکستن قیمت بازیکن است. یک راه دیگر بستن سقف بودجه است. رصد کردن هم راه دیگر است.

وی گفت: باشگاه‌ها نباید ورشکسته باشند. نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت به صورت کلی در مجوز حرفه‌ای شرکت نکردند. حتی برای مجوز ملی هم کاری نکردند. ممکن است تصمیماتی برای صنعت نفت گرفته بشود. خوشبختانه سایر باشگاه‌ها اقدام کردند و بدهی ندارند. همه خیلی از باشگاه‌ها بدهی‌هایشان را صاف کرده‌اند. اگر مجوز نگیرند، مدارکشان را بارگذاری نکرده‌اند و یا مدرک مربیانشان «پروفشنال» نیست یا آکادمی نداشته‌اند.

مکانیزم جدید AFC برای کنترل مربیان؛ امسال بدترین شرایط را داشتیم

رئیس فدراسیون فوتبال درباره برگزاری به سرعت سوپرجام خاطرنشان کرد: اشکال ندارد در آغاز لیگ این کار را بکنیم. سوپرجام را اول لیگ می‌آوریم. فرقی نمی‌کند. بحث اخلاق هم در لیگ بود که از آن می‌گذرد. امسال بدترین شرایط بوده است. کادر فنی ۱۲ کارت قرمز گرفته‌اند. برای یک کرنر انگار مار آنها را گزیده است!

تاج یادآور شد: باید سه کار انجام بدهیم. یکی پروژه کنترل است که در ژاپن و کره جنوبی و عربستان با هم اجرا می‌شود. فکر می‌کنم قطر هم با ما انجام بدهد. مربیان باید در سازمان لیگ کنترل خودشان و سکوها را داشته باشند. اگر مربی آرامشش را حفظ نکند، جریمه می‌شود و با مکانیزمی از مربیگری خارج می‌شود.

حضور قطعی در کافا؛ یک مربی جدید خارجی در تیم ملی

وی درباره تیم ملی تصریح کرد: به مسابقات کافا می‌رویم و شرایط خوبی داریم. اگر از گروه صعود کنیم ممکن است با ازبکستان یا عمان بازی کنیم. احتمالاً یک تیم آفریقایی هم اضافه می‌شود. قلعه نویی هم پذیرفته است. هر مربی‌ای باشد باید با همین تیم‌ها بازی کنیم. بازی با یک تیم آفریقایی و اروپایی خیلی مثل ازبکستان یا عمان تاثیری ندارد. گروه خوبی داریم.

رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: یک مربی خارجی تا دو، سه روز آینده به کادر فنی تیم ملی اضافه می‌شود. قرارداد قلعه نویی هم ثبت خواهد شد.

حکم تخلیه ساختمان فدراسیون آمده است ولی اجاره نمی‌دهیم

تاج درباره اجاره گرفتن شرکت شستا از فدراسیون فوتبال و از دست رفتن ساختمان این فدراسیون گفت: این تکذیب می‌شود. به شستا کرایه نداده‌ایم. شستا شکایتی کرده بود. فدراسیون وقت در دفاعیه شرکت نکرد. ۲۰ روز وقت داشتیم به رای اعتراض کنیم و رای قطعی شد. مستنداتی به قاضی دادیم. ما رفع تعهد ارزی کرده‌ایم. پولی که باید شستا به بانک مرکزی تحویل می داده است، جای دیگری داده و ۲۵ میلیارد هم گرفته است. با مدیرعامل شستا صحبت کردم. مدیرعامل پرسپولیس هم بود چون ساختمان آنها هم هست. او گفت شرعا به این نتیجه رسیده‌ام که پول را گرفته‌ایم.

وی گفت: چون رای قطعی است باید مکانیزم حقوقی پیدا کرد و شستا نمی‌تواند ببخشد. این ساختمان برای فدراسیون می‌ماند. پول زمان خود ما داده شده است. ۲۵ میلیارد داده‌ایم. رفع تعهد ارزی را هم خودم از بانک مرکزی گرفتم. شستا از بانک مرکزی استعلام گرفت که تایید شد. به شستا اجاره نمی‌دهیم و این مسئله حل می‌شود البته یک پروسه حقوقی دارد. حکم تخلیه آمده است. حکم قطعی بدهکاری ما آمده است. دنبال مسیر هستیم که مدارکمان را تحویل داده‌ایم.

منتظر پول وزارت ورزش هستیم

رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شد: برای بانوان در کمپ تیم‌های ملی هتل کوثر را افتتاح می‌کنیم. تا هفت، هشت روز دیگر افتتاح می‌شود و یک هتل کامل است. پولی را از کنفدراسیون آسیا گرفتیم و هزینه این هتل کردیم. ۲۵ میلیون دلار از کنفدراسیون آسیا طلب داریم که نتوانستیم بگیریم. برای بازی‌های قطر، ماموریت‌هایی خارج از فدراسیون فوتبال و ضروری در قطر انجام دادیم. بنا بود وزارت ورزش این پول را تامین کند مثل وزارت ارشاد که خبرنگاران را معرفی کرد و ما آنها را بردیم.

تاج گفت: مسافری که ضرورت نداشته باشد به قطر نبردیم. کار درستی هم کردیم. فیفا می‌گوید جام جهانی یعنی توسعه فوتبال. پولی را هزینه کردیم که امیدواریم وزارت ورزش این پول را بدهد.

مناف هاشمی دیگر چیزی درباره سرمربی تیم امید نمی‌گوید

وی درباره شرایط تیم فوتبال امید و اختلاف بین حبیب کاشانی و امیر قلعه نویی برای انتخاب سرمربی این تیم اظهار کرد: لیست حذف نمی‌شود و آماده شده است. حکم کاشانی را خواهیم داد. تا لیگ هست می‌توان اردوی تیم امید را برگزار کرد؟ از امروز می‌شود. امروز و فردا باید سرمربی را اعلام کنیم. مناف هاشمی هم دیگر نمی‌گوید چون مشکلات را می‌داند.

ضعف اساسنامه هیات‌ها باید برطرف بشود

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اساسنامه هیات‌های استانی گفت: اساسنامه خوبی است که ضعف‌های جدی دارد و باید برطرف بشود. قبلاً می‌گفتند ۵ سال سابقه مفید و همه را رد می‌کردند و می‌گفتند سابقه شما مفید نیست. ما این سابقه را شکافته‌ایم که سابقه مفید یعنی این و آن.

تاج در خصوص حضور کشوری فرد به عنوان سرپرست سازمان لیگ اظهار کرد: یک رئیس سازمان لیگ داریم و یک نایب رئیس دوم. نایب رئیس می‌تواند رئیس سازمان لیگ نباشد. قنبرزاده نایب رئیس دوم و مسئول کمیته مسابقات است؛ همه مسابقات.

واگذاری پرسپولیس به پیکان و استقلال به سایپا

رئیس فدراسیون فوتبال که در برنامه «ورزشگاه» حاضر شده بود، در واکنش به انتخاب کارگزار و اسپانسر برای تیم ملی قبل از جام ملت‌های آسیا، گفت: به قربانزاده پیشنهاد دادم استقلال و پرسپولیس را به سمت پیکان و سایپا ببریم مثل کاری که فولاد مبارکه و سیمان سپاهان انجام دادند. این خصوصی سازی موانعی دارد که الان مجالش نیست و شاید در آینده دچار مشکل بشویم. قربانزاده گفت روی آن فکر نکرده‌ام ولی پیشنهاد قابل ملاحظه‌ای است. تصور کنید پرسپولیس بشود ایرانخودرو. یک درآمد پایدار و بودجه دارد. استقلال هم بشود سایپا که یک درآمد و بودجه پایدار دارد.

تاج در خصوص ورود قربانزاده به مسائل فوتبال تاکید کرد: با قربانزاده صحبت می‌کنیم که او پذیرفته است. همین که الان شما خوشحالید از من مسئول می‌شنوید همه بدهی باشگاه‌ها چقدر است. قبلاً این را نمی‌دانستیم.

مانعی برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیست

وی گفت: می‌تواند اتفاق خوبی باشد. راجع به اسپانسر تیم ملی هم باید بگویم که فدراسیون این ضعف را داشته است. به صورت جدی داریم کار می‌کنیم اسپانسر مناسب نه تنها برای جام ملت‌ها بلکه برای همه تیم‌ها پیدا کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره مجوز حضور بانوان برای جام حذفی یا لیگ برتر فصل بعد اظهار کرد: مانعی برای حضور بانوان نیست مگر اینکه شرایط سخت افزار اجازه ندهد. فولاد، سپاهان و گل گهر شرایطش را دارند. اتفاقات خوبی افتاده است. با شیب ملایمی اگر مانعی پیش نیاید، ورود بانوان را خواهیم داشت.

شکایت عزیزی خادم در دادگاه رد شد

تاج درباره شکایت عزیزی خادم رئیس سابق فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: آن شکایت لغو و رد شد.

وی در واکنش به اینکه عزیزی خادم گفته بود این شکایت از هیات رئیسه قبول شده است، گفت: راجع به دادگاه دو روز پیش ایشان یک شکایت طرح شد که قاضی آن را رد کرد و گفت باید در مجاری فوتبال بررسی بشود. این را می دانم که کمیته اخلاق فدراسیون هم رایی را صادر کرده است که هیچ رکن فوتبالی نمی‌تواند شکایتش را به ارکان قضایی ببرد.

اگر رایزنی‌ها در پرونده مشهد نبود جام جهانی از دستمان می‌رفت

تاج همچنین در خصوص شرایط هدایت ممبینی گفت: فعلاً که دبیر است و کارش را می‌کند. یک مشکلی بود و فدراسیون دیر استعلام کرد. این مشکل از سوی فدراسیون بود و کارش در حال انجام است.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به حضور ایرانی‌ها در کرسی‌های مختلف در کنفدراسیون فوتبال آسیا و تاثیر حضور این افراد تاکید کرد: به عنوان مثال در پرونده بازی ایران و لبنان در مشهد اگر یکسری رایزنی‌ها نبود، از حضور در جام جهانی محروم می‌شدیم.

برگزاری جام باشگاه‌های فوتسال آسیا به شکل جدید

تاج در خصوص عدم برگزاری جام باشگاه‌های فوتسال آسیا گفت: جام باشگاه‌های آسیا برگزار می‌شود ولی تغییر شکل داده است. دو روز پیش جلسه دو، سه ساعته فوتسال آسیا را به صورت مجازی داشتیم. اتفاقات خوبی می‌افتد و به صورت مناطق برگزار می‌شود و مرحله نهایی و قهرمانی در کویت، امارات یا ایران برگزار می‌شود. این اتفاقات دارد می‌افتد. فیفا هم فوتسال بانوان را از امسال گذاشته است.

شرایط پرسپولیس برای آسیا مطلوب است

وی در پایان در خصوص حذف استقلال از آسیا و شرایط پرسپولیس هم گفت: شرایط پرسپولیس را مطلوب می‌بینم. این را مثل شما می دانم. قدرت ما بر این امور نقش نمی‌بندد و اختیاری نداریم. اگر نظری بگویم می‌تواند مورد اعتراض کمیته مجوز حرفه‌ای قرار بگیرد. بگذارید تا اواسط خرداد. کنفدراسیون آسیا همه اینها را رصد می‌کند.