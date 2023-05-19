«سفیر ما در بهشت» در نمایشگاه کتاب عرضه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سفیر ما در بهشت» اثر حبیبه آقاییپور توسط انتشارات شهید کاظمی در سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران عرضه میشود. شهید آقاییپور مدتها بهعنوان دیپلمات و سفیر ایران در کشورهای لیبی، فرانسه و اسلونی حضور داشته و در واقعه منای سال ۱۳۹۴ به شهادت رسیده است.
یکی از ویژگیهای کتاب «سفیر ما در بهشت» این است که نویسنده، فرزند شهید آقاییپور بوده و سالها از نزدیک در کنار شهید زندگی کرده و به خوبی با شخصیت، روحیات و ریزهکاریهای رفتاری شهید آشنا بوده است. او در این کتاب زندگی پدر خود را بهصورت کاملاً مستند برای مخاطب بیان میکند. حبیبه آقاییپور ساعت ۱۶ امروز ۲۹ اردیبهشت در غرفه شهید کاظمی نشست صمیمانهای را با اهالی کتاب خواهد داشت.
در بخشی از کتاب آمده است:
پیامک هایت را یکییکی آوردند. عکسهایت را. ویدئوها را. همه ی گالری گوشی ات تک بهتک میآمد جلوی چشمانِ تر همه. و باز میشد.
تمام پیامها....همه چیز دنیای مجازی ات بابا. همه چیز! نفسم تنگ شد، از حلقهی آدمهای دور لبتاپ آمدم بیرون و خودم را انداختم روی مبل. وسط اشکهایم با خودم میگفتم
من اگر یک روز نباشم و این همه آدم دور گوشی و همهی دنیای مجازی من جمع شوند، مثل الان بابا دلشان می لرزد و میبارند یا چپچپ بهم نگاه میکنند؟
کاش شبیه شما باشم بابا! کاش…»
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