نرخ باروری در ایران ۷۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قیدار با اشاه به در پیش بودن روز ملی جمعیت، اظهار کرد: آمار حاکی از آن است امروز نرخ باروری کلی در جهان نزدیک به ۳۳ درصد و در جهان اسلام حدود ۴۱ درصد کاهش داشته، این در حالی است که نرخ باروری کلی در ایران ۷۰ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر انکه در دهه‌های آینده باید نگران انفجار سالمندی در کشور باشیم، افزود: سئوال این است که چرا باید از سالمندی جمعیت نگران باشیم. در پاسخ به این سئوال باید اظهار کرد که سالمندی جمعیت عواقب خطرناکی دارد و با این شتابی که ایران به سوی سالمندی می‌‎رود، آینده پرخطری در انتظار ما خواهد بود.

خطیب نماز جمعه قیدار در ادامه به دریانوردی گروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دور دنیا اشاره و خاطرنشان کرد: حرکت شجاعانه دلیرمردان گروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش انقلابی جمهوری اسلامی در دریانوردی ۷۰ هزار کیلومتری به دور دنیا یک پیروزی راهبردی برای نیروهای مسلح و یک نقطه عطف در صنعت دریانوردی ایران بوده و این همان نکته مهمی است که فرمانده نیروی دریایی روسیه اظهار کرده و می‌گوید که فقط یک کشور ابرقدرت می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

امام جمعه قیدار با یادآوری اینکه برپایی بیمارستان دریایی یکی دیگر از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، تصریح کرد: بیمارستان مستقر در ناوگروه ۸۶ در بالاترین سطح ممکن آمادگی قرار دارد تا بتواند احیاناً اگر مشکلاتی و درگیری پیش آمد، درمان کند. همچنین این آمادگی را دارد که چنانچه در طول مسیر، کشوری دچار بلایای طبیعی شده و از این یگان درخواست کمک داشته باشد، بتواند با بالاترین کیفیت به آن کشور خدمات پزشکی ارائه کند.

وی از کم شدن نیروی کار و کاهش تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور یاد کرد و ادامه داد: جامعه‌ای که نیروی کار کافی نداشته باشد، چاره‌ای جز وارد کردن نیروی کار ندارد. وقتی نیروی کار وارد جامعه شد، فرهنگ خود را هم وارد می‌کند. اگر خدای نکرده ما در دهه‌های آینده مجبور باشیم از کشورهای دیگر، که حتی در همسایگی ما هستند، نیروی کار وارد کنیم، چه بلایی سر فرهنگ ما خواهد آمد.

موسوی با تاکید بر اینکه امروز در فرصت استثنایی پنجره جمعیتی قرار داریم، خاطرنشان کرد: حیاتی‌ترین دوره جمعیتی هر کشور وقتی است که در پنجره جمعیتی قرار می‌گیرد و جمعیت ایران در سال ۱۳۸۵ وارد پنجره جمعیتی شده و این پنجره تا حدود سال ۱۴۲۵ به صورت تدریجی به روی ما بسته می‌شود. در حقیقت کشور در نیمه فرصت طلایی پنجره جمعیتی قرار داشته و به نظر می‌رسد حداقلی که می‌تواند کشور را از حالت بحران خارج کند، کمتر از چهار فرزند نیست.

امام جمعه قیدار همچنین به سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و افزود: حماسه فتح خرمشهر آن‌قدر عظیم است که تا همیشه در حافظه تاریخ ملت ایران مانده و درس‌آموزی می‌کند. این فتح عظیم درس‌های فرازمان و فرامکانی دارد. ماندگار آزادی خرمشهر باید همچون آینه‏ای، پیش روی ما و مسئولان آن ‏را مبنای رفتار خویش قرار دهند، که در این صورت بی‌شک در هر عرصه‏ای پیروز خواهیم شد و اگر غفلت کنیم، باید طعم تلخ شکست را بچشیم.

وی از خرداد به عنوان ماه مقاومت و ایستادگی یاد کرد و گفت: در این ماه روزهایی مانند سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر، ۱۵ خرداد روز حماسه بزرگ ایستادگی مردم در برابر استبداد رژیم ستم‌شاهی و استعمار خارجی، ۵ خرداد روزی که ارتش تا بن دندان مسلح رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت حزب‏الله لبنان، وادار به فرار از جنوب لبنان شد، روز افتخارآفرین چهارم خرداد، روزی که مردان و زنان دزفولی با رشادت، ایثار و جان‌فشانی با تمام وجود در برابر دشمن متجاوز ایستادند و مقاومت کردند.