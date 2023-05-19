مقاومت تنها مسیر غلبه بر خودکامگی استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های عبادی سیاسی نمازجمعه گرگان اظهار کرد: شرایط ژئوپلیتیکی و سیاسی جهان به نحوی یوده که تنها رویکرد غلبه بر خودکامگی و زورگویی جبهه استکبار مقاومت و ایستادگی است.

امام جمعه گرگان افزود: هر چند مقاومت در برابر جبهه استکبار و امپریالیسم برای جمهوری اسلامی ایران هزینه زیادی دارد، اما راه نجات کشور و مانایی انقلاب فقط ایستادگی و مقاومت است.

وی گفت: آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ ثمره مقاومت و ایستادگی سربازان ارتشیان سپاهیان و بسیجیان جمهوری اسلامی ایران بود که توانست یکی از مهمترین حربه‌های دولت بعث را نقش بر آب کرد.

وی افزود: مهمترین عاملی که سبب شد جمهوری اسلامی ایران بتواند بر ارتش تا دندان مسلح بعثی در خرمشهر غلبه کند عنصر مقاومت بود.