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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

امام جمعه گرگان:

مقاومت تنها مسیر غلبه بر خودکامگی استکبار است

مقاومت تنها مسیر غلبه بر خودکامگی استکبار است

گرگان- امام جمعه شهر گرگان گفت: مقاومت و ایستادگی تنها راهکار برتری برخودکامگی و زورگویی جبهه استکبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های عبادی سیاسی نمازجمعه گرگان اظهار کرد: شرایط ژئوپلیتیکی و سیاسی جهان به نحوی یوده که تنها رویکرد غلبه بر خودکامگی و زورگویی جبهه استکبار مقاومت و ایستادگی است.

امام جمعه گرگان افزود: هر چند مقاومت در برابر جبهه استکبار و امپریالیسم برای جمهوری اسلامی ایران هزینه زیادی دارد، اما راه نجات کشور و مانایی انقلاب فقط ایستادگی و مقاومت است.

وی گفت: آزادسازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ ثمره مقاومت و ایستادگی سربازان ارتشیان سپاهیان و بسیجیان جمهوری اسلامی ایران بود که توانست یکی از مهمترین حربه‌های دولت بعث را نقش بر آب کرد.

وی افزود: مهمترین عاملی که سبب شد جمهوری اسلامی ایران بتواند بر ارتش تا دندان مسلح بعثی در خرمشهر غلبه کند عنصر مقاومت بود.

کد مطلب 5783574

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