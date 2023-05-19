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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

فردا در آخرین روز نمایشگاه کتاب؛

مجموعه کتاب‌های شعر «همیشه بهار» رونمایی می‌شود

مجموعه کتاب‌های شعر «همیشه بهار» رونمایی می‌شود

مجموعه کتاب‌های شعر «همیشه بهار» همزمان با آخرین روز از سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط کانون پرورش فکری رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه کتاب‌های شعر «همیشه بهار» از تولیدات جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فردا شنبه 30 اردیبهشت همزمان با آخرین روز از سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در غرفه کانون پرورش فکری در نمایشگاه کتاب با حضور شاعران و نویسندگان کودک و نوجوان و مسئولان کانون پرورش فکری رونمایی می‌شود.

هر کدام از کتاب‌های مجموعه کتاب‌های همیشه بهار، سروده یکی از شاعران کودک و نوجوان است به زبانی کودکانه سروده شده است.

اسامی کتاب‌های این مجموعه عبارتند از «کله پنیری» سروده مریم اسلامی، «بچه جان صبحانه‌ام کو؟» سروده طیبه شامانی، «قطار صورتی» سروده خاتون حسنی، «مریم گلی» سروده اکرم‌السادات هاشمی، «خواب من پرنده است» سروده زهرا داوری، «آلوئه‌ورا»، «اردک سرخ» و «قصه مورچه پسر و مورچه بابا» سروده سعیده موسوی‌زاده.

علاقه‌مندان به شرکت در آئین رونمایی این مجموعه می‌توانند فردا شنبه ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۵ تا ۱۷ به غرفه کانون پرورش فکری در نمایشگاه کتاب مراجعه کنند.

کد مطلب 5783620

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