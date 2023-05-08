کانون پرورش فکری با ۱۰۰عنوان چاپ اولی در نمایشگاه کتاب شرکت میکند

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان با ۷۰۰ عنوان کتاب که ۱۰۰ عنوان آن چاپ اول (سال ۱۴۰۱) است و ده‌ها برنامه فرهنگی و هنری از جمله رونمایی کتاب‌های جدید در سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور دارد.

همچنین علاوه بر عرضه آثارش در نمایشگاه کتاب تهران به صورت حضوری، هم‌زمان کتاب‌هایش را در بخش مجازی و از طریق سایت ketab.ir نیز در معرض فروش گذاشته است.

بخش جنبی شامل دو بخش است؛ بخش کودکان شامل قصه‌گویی؛ در این غرفه مربیان، با استفاده از کتاب، برای کودکان قصه‌گویی کرده و درباره‌اش با آن‌ها گفت‌وگو می‌کنند و کودکان قصه‌ای را که در غرفه قبلی شنیده‌اند، تصویرگری می‌کنند و در غرفه دیگری تصویرها به کتاب تبدیل می‌شود.

بخش نوجوان شامل تاریخ ادبیات کودک؛ سیر تاریخ ادبیات کودک در ایران همراه با معرفی نویسندگان و شاعران ایرانی کودک و نوجوان به نمایش گذاشته می‌شود، اجرای مسابقه‌های کتاب‌محور؛ این غرفه، با بازی‌ها و مسابقه‌های کتاب محور، میزبان مخاطبان است و ما قهرمانیم؛ نقالی و فضاسازی به کمک قصه شکل می‌گیرد.

همچنین دو دستگاه تماشاخانه سیار کانون در روزهای نمایشگاه در مصلی تهران مستقر خواهد شد و برای مخاطبان نمایش تئاتر و فیلم دارد و چهار کتاب‌خانه سیار کانون نیز در محوطه مصلی امام خمینی (ره) تهران مستقر می‌شوند و برنامه‌های متنوع فرهنگی اجرا خواهند کرد.

مشاوره کتاب از دیگر فعالیت‌های کانون در روزهای برپایی نمایشگاه کتاب است. در این بخش در هر روز دو نفر از کارشناسان استان تهران، پاسخ‌گوی کودکان، نوجوانان، والدین و اولیای تربیتی خواهند بود تا به سوال‌های آنها در باره انتخاب کتاب مناسب و غیره پاسخ دهند.

همچنین باشگاه نقد ادبی نوجوانان در مراسم رونمایی کتاب، در بخش غرفه‌های فروش و جلسه‌های رونمایی از کتاب‌های تازه کانون برگزار می‌شود که در دو جلسه رونمایی، اعضایی از باشگاه نقد ادبی نوجوانان استان تهران حضور داشته و به نقد و بررسی دو مجموعه کتاب منتشر شده توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان می‌پردازند.

غرفه‌های کانون در سالن جنوبی ناشران کودک و نوجوان، غرفه ۱۸۱، سالن ناشران عمومی واقع در راهروی ۱۴، غرفه ۷ و بخش جنبی کودک و نوجوان دایر است.