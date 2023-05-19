  1. استانها
  2. تهران
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۵۵

امام جمعه رباط کریم:

درس بزرگ فتح خرمشهر مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان است

درس بزرگ فتح خرمشهر مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان است

رباط کریم- امام جمعه رباط کریم گفت: درس بزرگ فتح خرمشهر مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رباط کریم اظهار داشت: علم و دانش سرشار فاطمه معصومه (س) و فعالیت گسترده ی علمی ایشان در آن محیط دور از علم و دانش آن روز، بهترین دلیل است بر اینکه اسلام با تحصیل علم بانوان و دختران موافق با آن را تشویق کرده است.

ترابی افزود: درس بزرگ فتح خرمشهر مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان برای رسیدن به پیروزی است. کسانی که نسخه‌ی تسلیم شدن در برابر آمریکا را می‌پیچند از سرنوشت کشورهای لیبی، سودان و … عبرت بگیرند.

امام جمعه رباط کریم بیان داشت: تحولات جمعیتی کشور به سمت و سوی کاهش نگران کننده رشد جمعیت و از آن مهم‌تر پیری جمعیت پیش می‌رود.

وی عنوان داشت: یکی از طرح‌های دشمنان از دیرباز تلاش برای کاهش رشد جمعیت به ویژه کاهش نرخ باروری کشورهای هدف است، یک کشور جوان می‌تواند از آب و خاک و منافع خود در برابر زورگویان دفاع کند و یک کشور جوان می‌تواند در برابر دشمنان مقاومت کند و باج ندهد و تسلیم نشود.

خطیب نماز جمعه رباط کریم گفت: دولت و ملت تلاش کنند و موانع فرزند آوری را رفع کنند، سیاست‌های تشویقی دولت خوب است ولی کافی نیست.

ترابی بیان داشت: انجام مأموریت موفق ناو گروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دور کره زمین موفقیت بزرگی بود که اقتدار دریایی ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید.

کد مطلب 5783638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها