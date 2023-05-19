درس بزرگ فتح خرمشهر مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم اظهار داشت: علم و دانش سرشار فاطمه معصومه (س) و فعالیت گسترده ی علمی ایشان در آن محیط دور از علم و دانش آن روز، بهترین دلیل است بر اینکه اسلام با تحصیل علم بانوان و دختران موافق با آن را تشویق کرده است.
ترابی افزود: درس بزرگ فتح خرمشهر مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان برای رسیدن به پیروزی است. کسانی که نسخهی تسلیم شدن در برابر آمریکا را میپیچند از سرنوشت کشورهای لیبی، سودان و … عبرت بگیرند.
امام جمعه رباط کریم بیان داشت: تحولات جمعیتی کشور به سمت و سوی کاهش نگران کننده رشد جمعیت و از آن مهمتر پیری جمعیت پیش میرود.
وی عنوان داشت: یکی از طرحهای دشمنان از دیرباز تلاش برای کاهش رشد جمعیت به ویژه کاهش نرخ باروری کشورهای هدف است، یک کشور جوان میتواند از آب و خاک و منافع خود در برابر زورگویان دفاع کند و یک کشور جوان میتواند در برابر دشمنان مقاومت کند و باج ندهد و تسلیم نشود.
خطیب نماز جمعه رباط کریم گفت: دولت و ملت تلاش کنند و موانع فرزند آوری را رفع کنند، سیاستهای تشویقی دولت خوب است ولی کافی نیست.
ترابی بیان داشت: انجام مأموریت موفق ناو گروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دور کره زمین موفقیت بزرگی بود که اقتدار دریایی ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشید.
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