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۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۵۷

به میزبانی مرکز گسترش برگزار می‌شود؛

از سر گیری اکران مستندهای «سینماحقیقت» از خردادماه

از سر گیری اکران مستندهای «سینماحقیقت» از خردادماه

مستندهای شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت، خردادماه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، دور تازه نمایش آثار در مرکز گسترش با نمایش سه مستند «کشیم عاشق»، «اسپانک» و «غیرمسکونی» شروع می‌شود.

دوشنبه اول خردادماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ مستندهای «آت اوغلان» (هادی شریعتی)، «عزیز» (مهدیه سادات جعفری) و «پیله ابریشم» (محسن آقایی) در سالن حقیقت مرکز گسترش نمایش داده خواهند شد.

دور تازه نمایش آثار مستند در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به اکران مستندهای حاضر در شانزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در خردادماه اختصاص دارد. پس از آن مستندهای دوره پانزدهم در تیرماه روی پرده خواهد رفت. هر ماه، اختصاص به نمایش آثار یک دوره در روزهای یکشنبه و دوشنبه در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی دارد.

شرکت در این جلسات برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 5783706
عطیه موذن

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