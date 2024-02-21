به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «ننه مخمل» به تهیهکنندگی مهدی مطهر و کارگردانی امیرحسین خلیلزاده در ادامه حضور در جشنوارههای بینالمللی، به جشنواره بینالمللی مردمشناسی «گوتینگن» آلمان راه یافت.
جشنواره German International Ethnographic Film Festival یکی از مهمترین جشنوارههای قوم شناسی است که در شهر گوتینگن آلمان از ۱۹ تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصادف با ۸ تا ۱۲ می ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. جشنواره گوتینگن، هر ۲ سال با تمرکز بر فیلمهای مستندی که به اقوام کشورهای مختلف میپردازد، برگزار میشود.
این مستند پیش از این در جشنواره بینالمللی «داکا» کاندید بهترین فیلم بلند مستند و در جشنواره بینالمللی «یالتا» برنده بهترین فیلم مستند شده بود.
امیرحسین خلیلزاده همچنین جایزه بهترین فیلم را برای مستند «بهاالدین محمد» از نخستین جشنواره علم و فناوری و جشنواره بینالمللی رضوی دریافت کرده و برای مجموعه مستند «قصه باهم بودن» از جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر نیز دیپلم افتخار هیأت داوران را دریافت کرده است.
مستند «ننه مخمل» روایتی است از پیرزن روستایی در دامنه کوههای دنا که سالها پیش ناچار شده زمین پدریاش را برای نجات جان پسرش بفروشد و اکنون در تلاش است مجدداً این زمین را باز پس گیرد.
سایر عوامل این مستند عبارتند از پژوهشگر و مدیرهنری: بهار سیری، تصویربردار: مهدی کریمی و عباس عسگری، تدوین: محمدرضا محبآل عبا، طراحی صدا و صداگذار: محمدحسین ابراهیمی، مدیرپروژه: المیرا امینی، عکاس: نیما حمیدزاده، صدابردار: محمدرضا محبآلعبا، دستیار تدوین: حدیث چگینی، مدیرتدارکات: علی موسوی، اصلاح رنگ: ناصر فکور، مجری طرح: استودیو ایده پردازی اتاق هشتم.
نمایش ۳ مستند خارجی در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی
مستندهای «بابایانیا»، «بیخوابی» و «در تلاش معاش» دوشنبه هفتم اسفند ماه در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی روی پرده میروند.
در ادامه اکران حقیقت (نمایش هفتگی مستندها در مرکز) دوشنبه ۷ اسفند ماه از ساعت ۱۶ مستندهای «بابایانیا» ساخته آنته زلاتکو استولیستا، «بیخوابی» به کارگردانی اسماعیل فیفی آنوبیل و نانا یا آنوبیل و «در تلاش معاش» ساخته پاسکال آپورا-گنکیندی و نینگی سان نمایش دارند.
حضور در این جلسات برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.
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