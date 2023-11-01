به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مرکز گسترش در راستای توسعه عدالت آموزشی، توجه به آموزش در استان‌ها و کشف استعدادهای تازه به زودی دوره مجازی آموزش سینمای مستند را برای دانشجویان و علاقه‌مندان این حوزه برگزار می‌کند.

کمیته طراحی درس‌ها و آموزش‌ها شامل احمد ضابطی جهرمی، رامتین شهبازی، مهرداد اسکویی و حامد شکیبانیا به زودی درس‌ها، شیوه آموزش و ترم‌ها را ارایه می‌کند و با نهایی شدن شیوه نامه، نحوه آموزش و شرایط ثبت نام و … اعلام می‌شود.

در جلسه مشترک کمیته طراحی دروس و محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش و سیدمجید رحیمی مدیر پژوهش و امور استان‌های مرکز که دوشنبه ۸ آبان ماه در مرکز گسترش برگزار شد، حاضران نکات مورد نظر و پیشنهادهایشان درباره نحوه تدریس، درس‌ها و ویژگی‌های این دوره را اعلام کردند و مقرر شد با برنامه‌ریزی‌های بعدی، تا بهمن ماه ۱۴۰۲، شیوه‌نامه این دوره تهیه و درباره آن اطلاع رسانی شود.

این دوره زیر نظر واحد پژوهش مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار می‌شود. بخشی از دوره به صورت آنلاین و بخشی دیگر حضوری است.