به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در هفته دوم خردادماه، مستندهای «احمد»، «عیدوک»، «فرشته ها» در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی نمایش داده می‌شوند.

در هفته دوم خردادماه ۱۴۰۳ و در ادامه طرح «اکران حقیقت»، سه مستند پرمخاطب و جنجالی جشنواره هفدهم «سینماحقیقت» روز یکشنبه ۱۳ خردادماه در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی به نمایش گذاشته می‌شوند.

مستندهای «احمد» به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی که به زندگی سید احمد خمینی می‌پردازد، «عیدوک» به کارگردانی امیر عسگری که داستان شروری است که از حاج قاسم سلیمانی درس می‌گیرد و «فرشته‌ها» به کارگردانی مهدی زمانپور کیاسری که داستان دختری نابینا است که در سوریه زندگی می‌کند، از ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز روی پرده می‌روند.

تماشای مستندهای هفدهمین جشنواره «سینماحقیقت» برای علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.