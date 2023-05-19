به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کانادا همسو با متحدان غربی خود از دور تازه تحریم‌های خود علیه روسیه خبر داد.

دولت کانادا امروز جمعه اعلام کرد که وزارت آموزش روسیه را به فهرست تحریم‌های خود علیه مسکو اضافه کرده است.

در بیانیه دولت کانادا در خصوص تحریم‌های جدید روسیه آمده است که دفتر دادستانی کل روسیه و نیز کمیسر حقوق بشر این کشور نیز تحت تحریم‌های جدید اوتاوا قرار گرفته‌اند.

کانادا علاوه بر تحریم روسیه، در برنامه آموزش نظامیان اوکراینی نیز مشارکت دارد.

ارتش روسیه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) «عملیات نظامی ویژه» خود را در شرق اوکراین آغاز کرد؛ مقامات ارشد دولت روسیه می گویند این عملیات در پاسخ به درخواست سران دونتسک و لوهانسک برای حفاظت از آنها در برابر نیروهای اوکراینی آغاز شده است.

به نوشته اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه گفته است که هدف از این عملیات «حمایت از مردمی است که بیش از هشت سال تحت نسل کشی و آزار و اذیت رژیم کی‌یف قرار داشتند».