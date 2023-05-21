به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد پیش از ظهر یک شنبه در ستاد انتخابات خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: افزایش مشارکت مردم مهمترین مؤلفه در برگزاری انتخاباتی باشکوه است چون موجب تزریق امید در سطح جامعه میشود.
استاندار خراسان شمالی تشکیل ستاد انتخابات استان را مهمترین گام در جهت صیانت از آرای مردم ذکر کرد و گفت: اطلاع رسانی به موقع و سریع از سوی ستاد انتخابات استان منجر به افزایش مشارکتهای مردمی خواهد شد.
وی بیان داشت: همه مسئولان و فعالان سیاسی و اجتماعی جهت افزایش شور انتخابات کمک کنند.
حسین نژاد گفت: خراسان شمالی همواره در مشارکت انتخابات پیشتاز بوده و اکنون نیز سعی داریم به این امر برسیم.
نظر شما