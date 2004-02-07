كتابهاي سال جمهوري اسلامي در غياب ادبيات، معرفي شدند

مراسم اهداي جايزه به مولفين و مترجمين كتابهاي برگزيده سال 81 در حالي به كار خود پايان داد كه داوران هيچ اثري را در زمينه شعر و ادبيات داستاني شايسته دريافت جايزه كتاب سال ندانستند.



در ابتداي اين مراسم و قبل از اهداي جوايز نفرات برتر هر رشته توسط رييس جمهوري "ضيا موحد" "قاسم كاكائي" و "كريستين ژامبه" نفرات برگزيده رشته هاي فلسفه و روانشناسي (كتاب، منطق موجهات) فلسفه و روانشناسي (كتاب، وحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر اكهارت) و مطالعات اسلامي (كتاب، فعل هستي، فلسفه وحي نزد ملاصدرا) راجع به كتابهاي خود و جايزه كتاب سال سخنراني كردند.

احمد مسجدجامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي طبق سنت هرساله خود تنها به دادن آمار و ارقام كتابهاي چاپ شده در پيش از انقلاب و بعد ازآن و سپس مقايسه اين دو پرداخت.

سپس ، مراسم با سخنراني سيدمحمد خاتمي رييس جمهوري ادامه يافت.



رييس جمهوري اسلامي ايران، سخنان خود را با انتقاد از برخي مسوولان شروع كرد كه همه چيز را در آمار و ارقام مي بينند.

خاتمي گفت: در جهان امروز، كميت قاطع ترين برهان است. براي اثبات هر امري هرچه آمار قويتر باشد، آن امر ثابت شده تر است. اما بايد دانست كه كمي شدن امور از آفات دنياي ماست.

رييس جمهوري در ادامه افزود: عنوان كتابهاي منتشر شده ما در شرق و آسيا از همه بيشتر است و با برخي كشورهاي اروپايي هم در اين خصوص قابل مقايسه هستيم، اما آيا اين افزايش و رونق اماري بايد ما را راضي كند؟

وي گفت: در صورتي ما به عنوان يك ملت بزرگ داراي تاريخ پرافتخار بايد راضي و خشنود باشيم كه مانند گذشته به توليد گسترده علم و فناوري دست بزنيم.

رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه به ارائه راهكارهايي براي خروج از مصرف كننده بودن پرداخت و گفت: اقتباس، كار خوبي است و يكي از كارهاي خيلي خوب نهضت ترجمه است و ما مي توانيم با اين كار جلو برويم. البته به اين شرط كه فقط ترجمه كنيم نه تحريف! و ترجمه در صورتي خوب است كه تحريف نكنند.



خاتمي در ادامه گفت: اما بايد به اين نكته اهميت داد كه ترجمه هدف است، يا وسيله اي براي پيشرفت؟ پس بايد طوري با اين مقوله برخورد كرد كه وسيله اي براي پيشرفت باشد.

رييس جمهوري در ادامه به تكراري بودن برخي از كتابهاي چاپ شده از لحاظ محتوا پرداخت و گفت: تكرار فضيلت و خوبي، خوب است اما اگر همه فرآيند جامعه تكرار باشد، جامعه دچار سكون و بالاخره مرگ خواهد شد. در مقام كشورهاي پيشرفته، تحول فرهنگ و فناوري از زماني آغاز شد كه نوآوري را سرلوحه خودشان قرار دادند. پس ما هم بايد سعي كنيم حرفهاي تازه اي را در هر رشته مطرح كنيم.

وي در ادامه گفت: مي دانم كه فضاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي در روشن كردن چراغ علم موثر است به همين دليل هم به عنوان يك ضرورت به نهادينه شدن آزادي انديشه و بيان و پايداري مردم سالاري تاكيد دارم. اگر خواستار توليد علم و فرهنگ هستيم هيچ راهي جز اين نيست كه بر حق انسان بر حاكميت خويش اعتراف كنيم.

به گزارش خبرنگار ما پيش از شروع سخنراني، رييس جمهوري، مولفان و مترجمان برگزيده، معرفي شده و جوايز خود را از دست رييس جمهوري دريافت كردند.

آثار و نفرات برگزيده در رشته هاي مختلف به اين شرح است:



الف) كليات

1. فهرستواره كتابهاي فارسي. به كوشش احمد منزوي

2. فرهنگ آثار (معرفي آثار مكتوب ملل جهان از آغاز تا امروز) تحت هيات علمي: اسماعيل سعادت، احمد سميعي (گيلاني)، رضا سيدحسيني، ابوالحسن نجفي، به سرپرستي رضا سيدحسيني.

ب) فلسفه و روانشناسي

1. وحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر اكهارات: قاسم كاكايي

2. دو مجلد (پژوهشهايي درباره محمد غزالي و فخر رازي): نصرالله پورجوادي

3. تاريخ جنون: ميشل فوكو، ترجمه فاطمه ولياني

4. منطق موجهات: ضياء موحد

5. آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن (ج 3. امام محمد غزالي): بهروز رفيعي، زير نظر علي رضا اعرافي.

ج) دين

1. موسوعه الفقه الاسلامي طبقا" لمذهب اهل البيت عليهم السلام: تاليف و تحقيق موسسه دايره المعارف الفقه اسلامي.

2. دانشنامه امام علي عليه السلام: زير نظر علي اكبر رشاد، به اهتمام پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.

3. حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان: سيدجواد ورعي.

4. آزادي، عقل و ايمان: محمد سروش.

5. ربا (پيشينه تاريخي ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا): تاليف بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم.

د) زبان

فرهنگ بزرگ سخن: به سرپرستي حسن انوري

ه) علوم خالص

فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي: گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران

و) علوم كاربردي

شيشه- ساختار، خواص و كاربرد: واهاك مارقوسيان

ز) هنر

روش نوين مباني اجراي موسيقي: شريف لطفي

ح) ادبيات

ديوان ظهيرالدين فاريابي: تصحيح و تحقيق و توضيح [مرحوم] امير حسن يزدگردي.

ط) كودكان و نوجوانان

1. آشنايي با صنعت چاپ: اسماعيل دميرچي

2. روز خشم (روايتي داستاني از زندگي حجربن عدي): سينا علوي.

3. هلي فسقلي در سرزمينهاي غولها: شكوه قاسم نيا

4. كوله پشتي ات كجاست؟: عرفان نظرآهاري



دربخش كتابهاي الكترونيك اين نفرات رتبه ممتاز را كسب كردند. اما قرار بر اين شد كه طي مراسمي ديگر از اين افراد تجليل به عمل آيد.

1. گروه تاريخ، جغرافيا: ايرانيا - تنوع زيستن ايران/ توليد شده توسط موسسه فرهنگي ويستاآ رآ

2. گروه دين: دانشنامه علوي/ توليد شده توسط مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي

3. گروه ادبيات: لسان الغيب/ توليد شده توسط نيستان جم

4. گروه كودك و نوجوان: گل هاي بهشت/ توليد شده توسط بنياد علوم و معارف اسلامي



هيات داوران، آثار زير را در خور تشويق دانستند:

1. گروه كودك و نوجوان: صبا/ توليد شده توسط دفتر تحقيقات ياسين رايانه

2. گروه ادبيات: لغت نامه دهخدا/ توليد شده توسط موسسه تحقيقات ويستاآرا

3. گروه زبان: فرهنگ جامع 6 جلدي پيشرو آريانپور/ توليد شده توسط شركت نشرالكترونيكي و اطلاع رساني جهان رايانه

4. گروه كليات: پارسيكا/ توليد شده توسط شركت مهندسي پژوهشي نوين.