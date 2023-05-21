۲۰ هزار مجموعه آموزشی در دانشگاه های کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین کلانتری عصر روز یکشنبه در دومین دوره همایش همیاری نخبگان مردم، نهادهای انقلابی و دولت سیزدهم در تبریز با تاکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقلاب مهمترین سند مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: مقام معظم رهبری شخصاً با صرف وقت و دقت فراوان این سند را تهیه کرده و در خصوص مطالعه آن بسیار تاکید کردهاند.
کلانتری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران مردمیترین و فراگیر ترین انقلاب قرن بوده است ادامه داد: در بیانیه گام دوم انقلاب شعارهای آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت عقلانیت و برادری بکار برده شده و تمامی آرمانهای عصر روشنگری را به همراه خود دارد و همین امر باعث فراگیری انقلاب شده است.
وی افزود: پیرو فضای انقلابی ایجاد شده کثیری از مستضعفین عالم و کثیری از جوامع و مللی که تحت تأثیر جریان استکباری سرکوب شده بودند اجازه ابراز وجود پیدا کردند و در پی آن قطب بندیهای کثیری در جهان صورت گرفت و اگر کنون بحث از تکثر هستههای قدرت در جهان میشود آغازگر آن انقلاب اسلامی ایران است.
معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه بخشی از اهداف بیانیه به تحقق نرسیده و نیاز است تا گامهایی در خصوص تحقق اهداف برداشته شود عنوان کرد: با اشاره به بخشی از فرموده مقام معظم رهبری که میفرمایند نگذارید انقلاب به دست نااهلان بیافتاد در اینجا منظور از نا اهلان مسئولین و منظور از کسانی که باید از این اتفاق جلوگیری کنند مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ هزار مجموعه آموزشی اعم از انجمن علمی، کانون فرهنگی، هیئات، نشریات و غیره در حال فعالیت هستند افزود: همه اینها با تعهد و مسئولیتی که نسبت به مسائل مختلف دارند در موضوعات ورود پیدا کردهاند و لازم است دستگاهها باید توجه ویژه ای به دانشگاه داشته باشند.
کلانتری در آخر با تاکید بر اینکه تحول بدون جوان گرایی امکان ندارد ادامه داد: باید بر جوانان تکیه کرد چرا که از افرادی با میانگین سنی بالا نمیتوان انتظار داشت تا تحولات آنان در جوانان تأثیری قابل توجه داشته باشند که در سند تحولی دولت مردمی نیز به این موضوع اشاره شده است.
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