آمار حذفیات و رد درخواست های اپ استور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اپل همچنین آشکار کرده بیش از ۶ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۹۱۳ مورد ارسالی را برای اپ استور بررسی کرده بیش از یک میلیون آنها رد شده اند.

در این گزارش چند نکته جالب درباره اپ استور وجود دارد، از جمله آنکه از ۲۰۲۲ میلادی یک میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۳۲ اپ در این فروشگاه ارائه شده اند.

طبق این سند، اپل همچنین آشکار کرده بیش از ۶ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۹۱۳ مورد ارسالی را بررسی کرده است. موارد ارسالی ممکن است شامل آپدیت اپ های موجود باشند و فقط به عرضه اپ های جدید مرتبط نیستند. از این تعداد، یک میلیون و ۶۷۹ هزار و ۶۹۴ اپلیکیشن رد شده اند. اکثر اپ های ارسالی و به طور دقیق تر بیش از یک میلیون مورد به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های عملکرد اپل، به اپ استور راه پیدا نکردند. همچنین این شرکت ۴۴۱ هزار و ۹۷۲ اپ را بر مبنای قانون رد کرده است.

در کنار این موارد اپل در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۸۶ هزار و ۱۹۵ اپ را از اپ استور حذف کرد. سال گذشته این شرکت ۱۴۷۴ درخواست حذف اپ دریافت کرد که بیشتر آنها (به طور دقیق ۱۴۳۵ درخواست) از سوی چین ارسال شده بود.

در رده دوم هندوستان با ۱۴ درخواست حذف اپ قرار دارد. اپل در گزارش خود مدعی است در همین بازه زمانی اپل۵۴۸۴ درخواست تجدیدنظر مربوط به حذف اپ ها در چین را بررسی کرده که از این تعداد ۱۶۹ اپ در اپ استور چین احیا شدند.

سال گذشته کاربران آیفون، آی پد و مک به طور متوسط هر هفته ۷۴۷میلیون و ۸۷۳ هزار و ۸۷۷ اپ دانلود کردند که رقم قابل توجهی است.

اپل به عنوان بخشی از قوانین تسویه مربوط به شکایت توسعه دهندگان اپ استور در سال ۲۰۲۱ میلادی، توافق کرده تا گزارش شفافیت را منتشر کند. در آن زمان شرکت اعلام کرد گزارش های مذکور آماری درباره فرایندهای بررسی اپلیکیشن ها از جمله تعداد اپ های رد شده به دلایل مختلف، تعداد حساب های مشتریان و توسعه دهندگان که غیر فعال شده است، داده هایی درباره جستجوها و نتایج آنها و تعداد اپ های حذف شده از اپ استور را در خود خواهد داشت.