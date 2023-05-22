جزئیاتی از ورود خرابکاران اوکراینی به «بلگوراد» در روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار بلگوراد اعلام کرد که یک گروه خرابکار و جاسوس وابسته به نیروهای مسلح اوکراین امروز دوشنبه وارد منطقه «گرایورونسکی» شدند.

این مقام بلگوراد در این خصوص اضافه کرد که اقدامات لازم برای از بین بردن دشمن در حال انجام است.

«ویاچسلاو گلادکوف» در این خصوص اضافه کرد: ۳ نفر در نتیجه گلوله باران مناطقی از بلگوراد توسط نیروهای مسلح اوکراین زخمی شدند: دو مرد و یک زن.

وی افزود: این حملات همچنین به ۳ ساختمان مسکونی شخصی آسیب رساند. ساختمان ها آتش گرفتند، یکی از گلوله ها نیز به ساختمان اداری اصابت کرده است. در روستای زموستیه، گلوله ای به یک مهدکودک اصابت کرد و یک خانم مجروح که از ناحیه دست زخمی شده است، در محل امدادرسانی شد.

در همین رابطه، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین گفت: اقدامات لازم برای بیرون راندن خرابکاران اوکراینی از خاک روسیه و نابودی این گروه خرابکار در جریان است و نیرو و تجهیرات کافی نیز در محل وجود دارد.

وی افزود: هدف از خرابکاری اوکراین در منطقه بلگوراد این است که توجه ها را از باخموت منحرف کند تا اثر سیاسی از دست دادن آرتیموفسک توسط طرف اوکراینی به حداقل برسد.

وزارت دفاع روسیه اوایل دیروز (یکشنبه) اعلام کرد که شهر آرتیموفسک که در اوکراین باخموت نامیده می‌ شود، در جریان عملیات نظامی مسکو در اوکراین به طور کامل آزاد شده است.

شهر باخموت در شمال دونتسک واقع شده و نقش یک مرکز حمل و نقل بزرگ برای تأمین تسلیحاتی نیروهای اوکراین در منطقه دونباس را ایفا می‌ کرد. نبرد شدید برای آزادسازی این شهر از اول آگوست ۲۰۲۲ شروع شد.

زلنسکی دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا باخموت همچنان تحت کنترل اوکراین است یا اینکه ارتش روسیه آن را تصرف کرده، با لحنی نه‌چندان شفاف گفت: باید این موضوع را درک کنید که آنجا چیزی باقی نمانده و در حال حاضر، باخموت فقط در قلب ماست.

وی در اجلاس سران گروه- ۷ در ژاپن گفته بود که «تصاویر هیروشیما، حقیقتا من را به یاد باخموت و دیگر شهرهای اوکراین انداخت. درست همان اتفاق؛ هیچ موجود زنده‌ای باقی نمانده و تمام ساختمان‌ها ویران شده‌اند.»

آمریکا آگوست ۱۹۴۵ ژاپن را هدف بمباران اتمی قرار داد. هیروشیما ششم آگوست و ناکازاکی ۶ روز بعد بمباران شد. هری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا مدعی شد که این بمباران جان میلیون‌ها نفر، عمدتا سربازان آمریکایی که ممکن بود در جریان حمله آمریکا به جزایر ژاپن کشته شوند و همچنین سربازان و غیرنظامیان ژاپنی را نجات داده است!

این در حالی است که منتقدان بر این باورند که بمباران ضرورتی نداشته زیرا توکیو قصد داشته خود را تسلیم کند. تا به امروز آمریکا همچنان تنها کشوری است که در جریان جنگ از سلاح هسته‌ای استفاده کرده است.