تغییر ساعت کاری ادارات پایتخت از ۱۵ خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری عصر دوشنبه در جلسه مدیریت مصرف برق که با حضور معاونین استاندار و دستگاه‌های خدمات رسان از جمله برق، آب و دیگر مسئولان برگزار شد، با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده کشور در حوزه انرژی به ویژه برق مصرف غیراستاندارد و فاقد بهره‌وری درست و صحیح می‌باشد که در این زمینه باید اقدامات مؤثری پیگیری شود.

وی با بیان اینکه ۳۵ درصد از مصرف کنندگان در نقطه بحرانی بالاتر از الگوی مصرف قرار دارند، افزود: باید طرح مقابله با بحران تنظیم شود و مدل رفتاری برای مخاطبین ارائه و اطلاع رسانی صحیح انجام شود.

استاندار تهران به لزوم استفاده از مولدهای برق اشاره کرد و افزود: آمار میزان مولدها و ژنراتورهای برق ارائه شود تا در مواقع مورد نیاز در شبکه قرار گیرند، همچنین نظارت بر میزان برق مصرفی صنوف در دستورکار قرار گیرد، در این زمینه تیم اورژانس برق برای تذکر به مصرف کنندگان غیرمتعارف تشکیل شود.

فخاری سپس با اشاره به تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۵ خرداد ماه به ساعت ۶ صبح تا ۱۳، گفت: لزوم مدیریت مصرف و خاموشی وسایل سرمایشی یک ساعت قبل از پایان ساعت اداری به دستگاه‌ها ابلاغ شود و به صورت مستمر نظارت انجام گیرد و لیست ادارات پر مصرف ارائه شود.

وی خطاب به فرمانداران و شهرداران استان عنوان داشت: میزان مولدهای برق در شهرستان‌ها و شهرها را پیگیری کنید، همچنین نظارت روزانه برای مدیریت مصرف برق در میان صنوف انجام شود.

استاندار تهران همچنین بر اقدامات بلندمدت از جمله استفاده از نیروگاه‌های بادی و خورشیدی و همچنین استفاده از نیروگاه‌های کوچک مقیاس تاکید کرد.