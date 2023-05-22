راه اندازی نخستین موتورآمبولانس در ملارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابویی مهریزی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از راه اندازی نخستین موتور آمبولانس در ملارد خبر داد و اظهار داشت: با هدف ارائه مطلوب‌تر خدمات به بیماران، یک واحد موتوری آمبولانس در شهرستان ملارد راه اندازی شد.

وی افزود: این واحد موتور آمبولانس برای کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران، پوشش مناسب فوریت‌ها در معابر پرترافیک و مناطق شلوغ شهری و یاری رسانی سریع‌تر به سایر تیم‌های عملیاتی به ویژه در موارد فوریتی مهم و حیاتی با پیگیری فرماندار و مساعدت مسئول اورژانس ناحیه شمال غرب راه اندازی شده است.

ابویی مهریزی بیان داشت: موتورلانس‌ها دارای تجهیزات مناسبی برای ارائه خدمات به بیماران در موارد فوریت‌های پزشکی هستند.

رئیس مرکز اورژانس ملارد اظهار داشت: سهمیه دو دستگاه موتور آمبولانس پیشرفته از سوی اورژانس تهران به ملارد اختصاص یافته که یک دستگاه دیگر تا پایان خرداد تحویل داده خواهد شد.

وی در ادامه عنوان داشت: در حال حاضر نیروهای اورژانس در ۱۰ پایگاه اورژانس با استفاده از ۱۲ دستگاه آمبولانس به مردم شریف شهرستان ملارد خدمت رسانی می‌کنند.