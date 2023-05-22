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۱ خرداد ۱۴۰۲، ۱۹:۳۳

رئیس مرکز اورژانس ملارد خبر داد؛

راه اندازی نخستین موتورآمبولانس در ملارد

راه اندازی نخستین موتورآمبولانس در ملارد

ملارد- رئیس مرکز اورژانس ملارد از راه اندازی نخستین موتورآمبولانس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابویی مهریزی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از راه اندازی نخستین موتور آمبولانس در ملارد خبر داد و اظهار داشت: با هدف ارائه مطلوب‌تر خدمات به بیماران، یک واحد موتوری آمبولانس در شهرستان ملارد راه اندازی شد.

وی افزود: این واحد موتور آمبولانس برای کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران، پوشش مناسب فوریت‌ها در معابر پرترافیک و مناطق شلوغ شهری و یاری رسانی سریع‌تر به سایر تیم‌های عملیاتی به ویژه در موارد فوریتی مهم و حیاتی با پیگیری فرماندار و مساعدت مسئول اورژانس ناحیه شمال غرب راه اندازی شده است.

ابویی مهریزی بیان داشت: موتورلانس‌ها دارای تجهیزات مناسبی برای ارائه خدمات به بیماران در موارد فوریت‌های پزشکی هستند.

رئیس مرکز اورژانس ملارد اظهار داشت: سهمیه دو دستگاه موتور آمبولانس پیشرفته از سوی اورژانس تهران به ملارد اختصاص یافته که یک دستگاه دیگر تا پایان خرداد تحویل داده خواهد شد.

وی در ادامه عنوان داشت: در حال حاضر نیروهای اورژانس در ۱۰ پایگاه اورژانس با استفاده از ۱۲ دستگاه آمبولانس به مردم شریف شهرستان ملارد خدمت رسانی می‌کنند.

کد مطلب 5787687

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