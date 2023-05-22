حضور برخی مدیران کل استان در اسفراین تشریفاتی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم نوری عصر دو شنبه در شورای اداری شهرستان اسفراین که در فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار داشت: مدیران شهرستان باید در اجرای مصوبات اختیار تام داشته باشند و اگر بین دستگاه‌های اجرایی اختلافی در اجرای پروژه‌ها وجود دارد با تعامل و همراهی آن را حل کنند.

فرماندار اسفراین ادامه داد: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان در مقابل خواسته‌های مردم و مصوبات اجرایی شهرستان قولی که پشت صحنه آن خالی و توان اجرایش را ندارند، ندهند.

وی افزود دستگاه‌های اجرایی باید در کنار هم در فکر توسعه شهرستان و حل مشکلات شهری باشند.

نوری خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی حوزه شهری که گلایه مردم را در پی داشته، عدم تکمیل به موقع پروژه مبادی ورودی اسفراین_بجنورد است.

فرماندار اسفراین در ادامه بر ضرورت حضور مدیران کل ادارات به صورت فصلی در شهرستان تاکید کرد و افزود: متأسفانه حضور برخی از مدیران کل در شهرستان تشریفاتی بوده و اصلاً برخی از آنها در جریان امور ادارات زیر مجموعه خود قرار ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اشرافیت مدیران بر سرفصل‌های اعتباری دستگاه اجرایی خود تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه سرفصل‌های اعتباری در کمیته برنامه ریزی شهرستان در حال تکمیل است مدیران نسبت به جذب اعتبارات تملک دارایی خود در سال گذشته پیگیر باشند و اولویت‌ها را برای سال جدید مشخص کنند.

وی همچنین از اعزام ۲۷۵ نفر به مرقد مطهر بنیان‏گذار انقلاب اسلامی خبر داد.