حریفان بانوان فوتسالیست کردستانی در مرحله نهایی لیگ مشخص شدند

رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام سازمان لیگ فوتسال، چهار تیم حاضر در مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور حریفان خود را شناختند.

وی افزود: تیم «یاران سهرابی دیواندره» نماینده استان کردستان در کنار تیم‌های نفت امیدیه، گلبرگ تاکستان و شگفتی سازان جویبار قرار گرفت که این مسابقات از نهم لغایت ۱۲ خرداد به میزبانی استان قزوین و شهرستان تاکستان برگزار خواهد شد.

رحمانی به برنامه دیدارهای نماینده کردستان در این مسابقات اشاره کرد و گفت: بانوان فوتسالیست کردستانی روز چهارشنبه دهم خرداد به مصاف نفت امیدیه می‌روند و روز پنج شنبه یازدهم خرداد با گلبرگ تاکستان رقابت می‌کنند.

وی افزود: فوتسالیست‌های کردستانی روز جمعه دوازدهم خرداد نیز در آخرین دیدار خود به مصاف تیم شگفتی سازان جویبار می‌روند.