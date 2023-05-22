  1. استانها
  2. کردستان
۱ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۱۱

رئیس هیئت فوتبال کردستان:

حریفان بانوان فوتسالیست کردستانی در مرحله نهایی لیگ مشخص شدند

حریفان بانوان فوتسالیست کردستانی در مرحله نهایی لیگ مشخص شدند

دیواندره- رئیس هیئت فوتبال کردستان گفت: تیم فوتسال بانوان «یاران سهرابی دیواندره» حریفان خود در مرحله نهایی لیگ دسته اپل فوتسال بانوان کشور را شناخت.

رضا رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اعلام سازمان لیگ فوتسال، چهار تیم حاضر در مرحله نهایی لیگ دسته اول فوتسال بانوان کشور حریفان خود را شناختند.

وی افزود: تیم «یاران سهرابی دیواندره» نماینده استان کردستان در کنار تیم‌های نفت امیدیه، گلبرگ تاکستان و شگفتی سازان جویبار قرار گرفت که این مسابقات از نهم لغایت ۱۲ خرداد به میزبانی استان قزوین و شهرستان تاکستان برگزار خواهد شد.

رحمانی به برنامه دیدارهای نماینده کردستان در این مسابقات اشاره کرد و گفت: بانوان فوتسالیست کردستانی روز چهارشنبه دهم خرداد به مصاف نفت امیدیه می‌روند و روز پنج شنبه یازدهم خرداد با گلبرگ تاکستان رقابت می‌کنند.

وی افزود: فوتسالیست‌های کردستانی روز جمعه دوازدهم خرداد نیز در آخرین دیدار خود به مصاف تیم شگفتی سازان جویبار می‌روند.

کد مطلب 5787704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها