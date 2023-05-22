انفجار نزدیک ساختمان پنتاگون تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربس امروز دوشنبه اعلام کرد که اخبار منتشره پیرامون وقوع انفجار نزدیک ساختمان وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» واقعیت ندارد.

بر اساس اعلام این نشریه، تصویری که ظاهراً توسط هوش مصنوعی از وقوع انفجار خارج از پنتاگون در «آرلینگتون» ویرجینیا در رسانه‌ها پخش شد، جعلی بوده و وزارت دفاع آمریکا نیز عدم صحت آن را تأیید کرده است.

یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (که نام وی مشخص نشده است) به فوربس گفت که این تصویر «اطلاعات غلط» است.

به گزارش فوربس، اداره آتش نشانی آرلینگتون هم در این ارتباط در توییتی نوشت: هیچ انفجار یا حادثه‌ای وجود ندارد یا خطر یا خطرات فوری در این باره برای عموم نیست.