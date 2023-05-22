  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

انفجار نزدیک ساختمان پنتاگون تکذیب شد

انفجار نزدیک ساختمان پنتاگون تکذیب شد

یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که خبر وقوع انفجار نزدیک ساختمان پنتاگون «اطلاعات نادرست» بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فوربس امروز دوشنبه اعلام کرد که اخبار منتشره پیرامون وقوع انفجار نزدیک ساختمان وزارت دفاع آمریکا «پنتاگون» واقعیت ندارد.

بر اساس اعلام این نشریه، تصویری که ظاهراً توسط هوش مصنوعی از وقوع انفجار خارج از پنتاگون در «آرلینگتون» ویرجینیا در رسانه‌ها پخش شد، جعلی بوده و وزارت دفاع آمریکا نیز عدم صحت آن را تأیید کرده است.

یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (که نام وی مشخص نشده است) به فوربس گفت که این تصویر «اطلاعات غلط» است.

به گزارش فوربس، اداره آتش نشانی آرلینگتون هم در این ارتباط در توییتی نوشت: هیچ انفجار یا حادثه‌ای وجود ندارد یا خطر یا خطرات فوری در این باره برای عموم نیست.

کد مطلب 5787705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها