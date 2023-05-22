شیرین کننده های مصنوعی تاثیری در کاهش وزن ندارند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، بر اساس دستورالعمل جدید سازمان جهانی بهداشت، استفاده طولانی مدت از جایگزین‌های قند ممکن است باعث "عوارض نامطلوب بالقوه" شود که می‌تواند شامل "افزایش خطر ابتلاء به دیابت نوع ۲، بیماری‌های قلبی عروقی و مرگ و میر در بزرگسالان" باشد.

این سازمان پس از تکمیل یک بررسی سیستماتیک گفت: «مصرف غذاها و نوشیدنی‌های حاوی موادی مانند ساخارین یا سوکرالوز یا افزودن آنها به غذاها هیچ مزیت طولانی مدتی در کاهش چربی بدن در بزرگسالان یا کودکان ندارد.»

بر اساس این گزارش، از جمله شیرین‌کننده‌های مصنوعی که مدنظر مقامات سازمان جهانی بهداشت است، آسسولفام K، آسپارتام، آدوانتام، سیکلامات، نئوتام، ساخارین، سوکرالوز، استویا و مشتقات استویا هستند.

«فرانچسکو برانکا»، مدیر تغذیه و ایمنی مواد غذایی سازمان جهانی بهداشت، گفت: «مردم باید راه‌های دیگری را برای کاهش مصرف قندهای آزاد در نظر بگیرند، مانند مصرف مواد غذایی حاوی قندهای طبیعی، مانند میوه، یا غذاها و نوشیدنی‌های شیرین نشده».

برانکا افزود: «شیرین‌کننده‌های مصنوعی از عوامل غذایی ضروری نیستند و ارزش غذایی ندارند. مردم باید شیرینی و قند مصرفی را از اوایل زندگی به طور کلی کاهش دهند تا سلامت خود را بهبود بخشند.»

بر اساس این بررسی، این توصیه‌ها برای افرادی که دیابت دارند، اعمال نمی‌شود.