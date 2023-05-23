زایش ٢ گوزن زرد در «میانکتل» کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین بیرامی با بیان اینکه امسال دو گوساله گوزن زرد به جمعیت موجود گونه‌های میانکتل اضافه شدند بیان کرد: زایش گوزن زرد در این منطقه برآیند محیط مناسب برای تکثیر، ایجاد امنیت و ایمنی زیست، حفظ زیست بوم و تأمین شرایط امن و آرام برای زیست این گونه در معرض انقراض است.

این مسئول با برشمردن مؤلفه‌های مناسب برای زیست گوزن زرد در منطقه میانکتل ادامه داد: در واقع گردشگاه میانکتل، به عنوان زیستگاه گوزن زرد شناخته شده است و اولین بچه گوزن زرد ایرانی، در سال‌های گذشته در این منطقه متولد شده است.

وی افزود: میانکتل شرایط مناسب برای تکثیر و پرورش گوزن زرد دارد و هرسال شاهد افزایش جمعیت گوزن در این پهنه هستیم در عین حال امسال به لحاظ بارندگی مناسب شرایط بهتری برای زیست گونه گوزن زرد ایجاد شده است.

او ادامه داد: با تلاش‌های انجام شده و توجه ویژه مأموران این سایت، شرایط نگهداری از گونه کمیاب گوزن زرد ایرانی که در خطر انقراض است به نحوی فراهم شد که از ابتدای سال تا کنون گوزن زرد میانکتل شرایط بهتری برای زیست و زاد و ولد داشته باشد و این کمک شایانی به احیای این گونه ارزشمند کرده است.