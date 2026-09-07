به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدجواد رضوی ظهر امروز دوشنبه در نطق پیش از دستور دویست ‌و چهل و چهارمین صحن شورای اسلامی شهر اهواز بیان کرد: همه افرادی که در جامعه اسلامی مسئولیت می پذیرند باید در قبال آن جوابگوی عملکرد خود در حین خدمت و پس از آن باشند؛ در جامعه اسلامی نهادهایی مثل سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات ایجاد شده تا به عملکرد مدیران و مجریان دولتی رسیدگی کند.

عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: شورای اسلامی در شهرها نیز با توجه به اینکه عملکرد نظارتی دارند بر عملکرد مدیران شهرداری نظارت کرده و از بیت المال مسلمین صیانت می کنند.

وی با اشاره به آتش سوزی پارکینگ طالقانی اهواز گفت: این حادثه به دلیل بی تدبیری مدیر قبلی، ضرر و زیان سنگینی ایجاد کرد و بر شهر تحمیل شد.

عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه درخواست تشکیل هیئتی برای مشخص کردن ضرر و زیان و علت آن را ارائه کردم تصریح کرد: شورا به این درخواست توجهی نکرد در حالی که ابتدا باید مشخص شود علت وقوع حادثه چه بوده است.

رضوی افزود: سازه این ساختمان دارای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی با هشت طبقه بود که در این دوره شورا قراردادی برای تکمیل آن بسته شد. همچنین ۶۹۲ میلیارد تومان برای هر دو قرارداد در نظر گرفته شد.

وی عنوان کرد: ۳۸۲ پارکینگ و ۴۹ واحد تجاری در این پارکینگ ایجاد شده بود که مقرر شده بود ماهانه ۵۷۰ میلیون تومان به شهرداری درآمد داشته باشد که پس از آتش سوزی این هدف بی نتیجه ماند.

عضو شورای شهر اهواز با بیان اینکه برای بازسازی پارکینگ ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: در این حادثه ۶۲ دستگاه خودرو دچار حریق شده و شهرداری باید هزینه خودروها را پرداخت کند؛ ضرر و زیانی که طی این حادثه در اهواز متحمل شدیم بسیار زیاد است.

رضوی با تاکید بر اینکه این پارکینگ آماده افتتاح نبود و جمعی از اعضای شورا مخالف افتتاح طرح بودند،تصریح کرد: ساختمان پایان کار نداشته است و الزامات ایمنی ساختمان رعایت نشده است به گونه ای که آتش نشانی اهواز با درایت، تاییدیه آتش نشانی به این ساختمان نداد اما ساختمان را افتتاح کردند که می توان گفت یک هزار میلیارد تومان خسارت و هزینه به شهر و شهرداری وارد شده است.

وی تاکید کرد: بخشی از این بی تدبیری متوجه بهره بردار است که باید از طریق دستگاه قضا رسیدگی شود اما از شهردار درخواست می شود به عنوان تکلیف، رسیدگی جدی نسبت به مدیر قبلی برای این بی تدبیری داشته باشد تا در دستگاه قضا پاسخگو باشد و علاوه بر دریافت خسارت بیت المال، سنگ بنایی برای افرادی که مسئولیت می گیرند باشد.

عضو شورای شهر اهواز اضافه کرد: همچنین شهردار، لیستی از درآمدهای شهرداری طی چهار سال گذشته اعم از ارزش افزوده و حق آلایندگی، محل هزینه کرد آن ها و لیست بدهی های متناوبی که بابت بی تدبیری گذشته برعهده شهرداری قرار گرفته است را مشخص و به شورا ارائه کند.

رضوی با بیان اینکه به دلیل عدم پرداخت بدهی به پیمانکاران اغلب طرح های شهر تعطیل شده است، اظهار کرد: یک‌ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرایی به حساب شهرداری اهواز کشیده شده است لذا مدیرانی که مسئولیت می گیرند باید تلاش کنند وقتی مسئولیت خود را به نفر بعد واگذار می کنند در مقابل خدا و مردم رو سفید باشند.