به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار روز چهارشنبه در ستاد برگزاری مهمانی بزرگ، ویژه عید غدیر، ضمن اشاره به آیه سوم سوره مائده، اظهار داشت: واقعه غدیر به قدری اهمیت دارد که در آخرین حج به پیامبر اسلام (ص) دستور داده شد که اگر این کار را انجام ندهد، رسالت خود را انجام نداده است و پس از انجام می‌گوید امروز دین را بر شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم.

وی ریشه انجام مراسم‌های مذهبی و عمل به شعائر دینی توسط شیعیان را شعور و درک عمیق نسبت به واقعه غدیر دانست و گفت: نهال اولیه در غدیر خم و پیروی از ولایت است و برگزاری مناسبت‌های مختلف همچون عزاداری محرم و پیاده روی اربعین ریشه در غدیر دارد.

استاندار لرستان، افزود: امروز با هماهنگی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، ستاد هماهنگی برگزاری مراسم غدیر برگزار شد.

زیویار با اشاره به تاریخ برگزاری مراسم عید غدیر در ۱۶ تیر ماه، گفت: عمده تاکید و نظر اعضای ستاد و ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و استانداری این است که از ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری پرشور این مراسم استفاده گردد.

وی با اشاره به حضور پرشور دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت و مشارکت کارکنان دستگاه‌های مختلف ابراز امیدواری کرد با اطلاع رسانی درست و به موقع در سطح دستگاه‌های مختلف و به کمک صدا و سیما و تشکل‌های دینی و مردمی این شرایط فراهم شود که عید ولایت امسال شایسته‌تر از سال‌های گذشته در استان لرستان و مراسم اصلی آن در محل مصلای الغدیر خرم آباد و خیابان شورا برگزار شود.