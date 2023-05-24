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۴ خرداد ۱۴۰۲، ۰:۳۹

استاندار لرستان:

مهمانی بزرگ ویژه عید غدیر در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار می‌شود

مهمانی بزرگ ویژه عید غدیر در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار می‌شود

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: مهمانی بزرگ ویژه عید غدیر در مصلای الغدیر خرم‌آباد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار روز چهارشنبه در ستاد برگزاری مهمانی بزرگ، ویژه عید غدیر، ضمن اشاره به آیه سوم سوره مائده، اظهار داشت: واقعه غدیر به قدری اهمیت دارد که در آخرین حج به پیامبر اسلام (ص) دستور داده شد که اگر این کار را انجام ندهد، رسالت خود را انجام نداده است و پس از انجام می‌گوید امروز دین را بر شما کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم.

وی ریشه انجام مراسم‌های مذهبی و عمل به شعائر دینی توسط شیعیان را شعور و درک عمیق نسبت به واقعه غدیر دانست و گفت: نهال اولیه در غدیر خم و پیروی از ولایت است و برگزاری مناسبت‌های مختلف همچون عزاداری محرم و پیاده روی اربعین ریشه در غدیر دارد.

استاندار لرستان، افزود: امروز با هماهنگی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، ستاد هماهنگی برگزاری مراسم غدیر برگزار شد.

زیویار با اشاره به تاریخ برگزاری مراسم عید غدیر در ۱۶ تیر ماه، گفت: عمده تاکید و نظر اعضای ستاد و ریاست سازمان تبلیغات اسلامی و استانداری این است که از ظرفیت‌های مردمی برای برگزاری پرشور این مراسم استفاده گردد.

وی با اشاره به حضور پرشور دستگاه‌های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت و مشارکت کارکنان دستگاه‌های مختلف ابراز امیدواری کرد با اطلاع رسانی درست و به موقع در سطح دستگاه‌های مختلف و به کمک صدا و سیما و تشکل‌های دینی و مردمی این شرایط فراهم شود که عید ولایت امسال شایسته‌تر از سال‌های گذشته در استان لرستان و مراسم اصلی آن در محل مصلای الغدیر خرم آباد و خیابان شورا برگزار شود.

کد مطلب 5789845

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