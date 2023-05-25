چرا چهارم خرداد به نام «روز مقاومت دزفول» نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفاع هشت ساله ملت ایران در دورانی که شعله‌های خشم استکبار جهانی بر خرمن انقلاب نوپای ایران افتاد، گنجی است که چهارم خرداد یکی از گنجینه‌های آن است.

به گواه آمار، مردم شهید پرور دزفول در مدت هشت سال دفاع مقدس با وجود اصابت موشک‌های بی شمار بر پیکره شهر، همزمان بخش‌های تخریب شده را بازسازی می‌کردند و اراده رژیم بعثی در خالی کردن شهر و در هم کوبیدن آن را به یکی از آرزوهای دست نیافتنی متجاوزان تبدیل کرد.

در دوران دفاع مقدس ۱۷۶ موشک، ۲ هزار و ۵۰۰ گلوله توپ و ۳۳۱ راکت هواپیما به دزفول اصابت کرد و بیش از ۱۹ هزار واحد مسکونی و تجاری در این شهر تخریب شد.

دشمن بعثی ۲ لشکر از ۶ لشکری که برای حمله به خاک میهنمان آماده کرده بود، مأمور فتح دزفول کرد تا خوزستان را دور بزند و در نهایت این استان را به تصرف خود در آورد و اگر مقاومت مردم دزفول نبود، خوزستان سقوط می‌کرد، عملیات فتح المبین وجود نداشت و مقدمه آزاد سازی خرمشهر فراهم نمی‌شد.

علیرضا زمانی راد از پیشکسوتان دفاع مقدس در خصوص چگونگی ثبت چهارم خرداد در تقویم ملی از سرلشگر شهید احمد سوداگر به عنوان یکی از بزرگترین حامیان ثبت چهارم خرداد در تقویم جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفت: در هفتمین سال جنگ تحمیلی و به مناسبت پنجمین سال آزاد سازی خرمشهر به پیشنهاد دولت وقت بررسی گسترده‌ای برای معرفی شهر نمونه مقاومت صورت گرفت و در چهارم خرداد ۱۳۶۶ لوح زرینی به دزفول اعطا و در آن دزفول به عنوان شهر نمونه مقاومت کشور معرفی شد.

وی با برشمردن دلایل هفت گانه انتخاب دزفول از میان شهرهای درگیر جنگ به عنوان شهر نمونه مقاومت افزود: مقاومت سرسختانه مردم دزفول و اصرار آنها بر تخلیه نکردن شهر، حضور گسترده جوانان دزفول در جبهه‌های نبرد در شرایطی که شهر دزفول زیر گلوله باران و حملات هوایی و موشکی بی وقفه دشمن بود از جمله دلایل انتخاب دزفول به عنوان پایتخت مقاومت ایران اسلامی بود.

زمانی راد با بیان اینکه در هشت سال دفاع مقدس شهر دزفول به تنهایی یک لشکر از رزمندگان بود ضمن اینکه در بسیاری از تیپ‌ها و لشکرها نیز نیروهای مؤثری از فرزندان دزفول حضور داشتند.

میهمان نوازی و پشتیبانی از رزمندگان دلیل دیگر انتخاب دزفول به عنوان شهر نمونه مقاومت است و در واقع دلیل اصلی مردم برای باقی ماندن در شهر، خدمت به رزمندگان و تقویت روحیه آنان بود به طوری که در منازل مردم برای استراحت رزمندگان و استفاده از تلفن برای تماس با خانواده‌ها باز بود و تقریباً تمام آنچه رزمندگان حاضر در شهر نیاز داشتند توسط مردم به صورت صلواتی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت.

وی، بازسازی حین جنگ را از ویژگی‌های منحصر به فرد مقاومت مردم دزفول در جنگ برشمرد و اظهار کرد، چون مردم دزفول برای ماندن و مقاومت در شهر اصرار داشتند در اولین فرصت و بلافاصله پس از تخریب منزل مسکونی دست به کار بازسازی، نوسازی و تعمیر ویرانه‌ها می‌شدند و سرپناه خود را برای ماندن در شهر آماده می‌کردند.

از نقش مؤثر فرزندان دزفول در مدیریت جنگ می‌توان به عنوان پنجمین دلیل انتخاب دزفول به عنوان شهر نمونه مقاومت نام برد.

پشتیبانی از جبهه‌ها نیز به عنوان ششمین دلیل انتخاب دزفول به عنوان شهر نمونه مقاومت است.

با وجود اینکه مردم دزفول زیر بارانی از بمب و موشک نیازمند حمایت و پشتیبانی بودند با تمام توان در پشتیبانی از جنگ اقدام می‌کردند.

از نمونه‌های پشتیبانی مردم دزفول از رزمندگان می‌توان به جابه جایی مهمات با ماشین شخصی، حمل و جابجایی اسرای جنگ، انتقال نیروهای رزمنده، اهدای خون به رزمندگان مجروحی که به مراکز درمانی دزفول منتقل می‌شدند و تأمین اقلام مورد نیاز رزمندگان در جبهه‌ها اشاره کرد.

در دوره سوم شورای اسلامی شهر دزفول، ایده ثبت چهارم خرداد در تقویم جمهوری اسلامی ایران به منظور خارج کردن دزفول از مهجوریت و رفع معضلات و مشکلات مادی و معنوی آن در کمیسیون فرهنگی مطرح و پیگیری آن در دستور کار قرار گرفت.

امام خمینی (ره) در پنجم اردیبهشت سال ۶۲ در پیامی به مردم دزفول فرمودند: شما دزفولی‌ها امتحان دادید و از این امتحان خوب بیرون آمدید، شما دین خودرا به اسلام ادا کردید.

حضرت ایت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اردوهای راهیان نور کشور در خصوص مقاومت و پایداری مردم دزفول در دوران دفاع مقدس فرمودند: اینکه مرحوم قاضی در دزفول ماند و موجب شد که مردم در دزفول بمانند و با این همه موشکی که به دزفول زدند؛ دزفول تخلیه نشود، راز اینجا است، چون اگر دزفول از سکنه خالی می‌شد، گرفتن آن آسان بود.