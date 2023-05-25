نبود سالن استاندارد و اختصاصی چالش هندبالیست های قمی

علی ساده، رئیس هیئت هندبال استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ورزش هندبال قم دارای ظرفیت خوبی می‌باشد که حضور پررنگ هندبالیست‌های قمی در تیم ملی و کسب افتخارات گوناگون گواه این مهم می‌باشد.

ساده ادامه داد: هندبال قم امروز با مشکل نبود سالن اختصاصی و استاندارد دست و پنجه نرم می‌کند و این مشکل باعث شده است تا ورزشکاران ما نتوانند در فضای استاندارد و مناسب تمرین کنند و این در حالی است که ما هم اکنون دارای ۱۴ ملی پوش و ۴ لژیونر می‌باشیم.

نبود سالن کار استعدادیابی را سخت کرده است

رئیس هیئت هندبال در ادامه مشکلاتی که نبود سالن برای این هیأت و ورزشکارانش ایجاد کرده است گفت: از دیگر مشکلات نبود سالن اختصاصی برای هندبال ایجاد مانع برای بحث استعدادیابی است. ما در حوزه استعدادیابی در تلاشیم در مسابقات مدارس و سایر رویدادهای آموزش و پرورش جذب استعداد کنیم اما به علت نبود سالن در اختیار می‌بایست گاهی با تعطیل کردن سانس ویژه ورزشکارانمان که ملی پوش هم هستند به استعدادیابی بپردازیم و این در حالی است که برخی هیئت‌های ورزشی علی رغم توجهات و دارا بودن سالن و بعضاً خانه تخصصی پویایی و فعالیت هیأت هندبال را ندارند

علی ساده در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۴ ملی پوش و ۴ لژیونر در ورزش هندبال قم گفت: از جمله افتخارات اعزام‌های برون مرزی و کشوری ما می‌توان خانم‌ها احمدی نیا، قهرمان آسیا، نسترن فراهانی، زهرا فتوتی و هانیه قره گوزلو را برشمرد که در تیم ملی نیز حضور داشتند و آقایان نیما باقری و محمدرضا غلامی نیز امسال به اردوی تیم ملی نوجوانان اعزام شده اند که هم اکنون در حال آماده سازی برای اعزام به مسابقات کرواسی هستند.

وی ادامه داد: در حوزه آموزشی در تلاشیم پس از برگزاری دوره پیش داوری با حضور ۲۵ نفر خانم و آقا دوره داوری و مربی گری درجه سه را نیز در سال جاری برگزار کنیم.

تلاش برای جذب هزار ورزشکار از طریق مدارس هندبال

علی ساده به برنامه‌های این هیئت در حوزه استعدادیابی اشاره کرد و گفت: امسال در تلاشیم تا با استعدادیابی بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر از طریق مدارس هندبال، کمبود ورزشکار رشته هندبال را بهبود ببخشیم و در این راه به همکاری ارگان‌هایی مانند آموزش و پرورش استان و شهرداری نیازمندیم.

ساده ادامه داد: در جهت رشد ورزش هندبال صدور مجوز تأسیس ۴ مدرسه هندبال برای اولین بار در قم را داشته ایم که از این آمار مدارس ملی پوشان و هندبال قم برای آقایان و مدارس هدف پویان جوان و سه گام در سکو مختص بانوان هستند.