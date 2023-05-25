به گزارش خبرنگار مهر، این روزها خراسان جنوبی حال و هوای دیگری دارد، عطر رضوی که از روز گذشته در استان استشمام شد امروز نیز در نقاط صفر مرزی و گروهان به گروهان و بُرجک به بُرجک پیچیده است.

امروز پنج شنبه چهارم خردادماه مرزداران ولایتمدار و غیور خراسان جنوبی با دیدن پرچم متبرک امام هشتم و خدام ایشان ضمن زیارت از راه دور، سلام‌هایی از جنس اشک و دلتنگی روانه مشهد مقدس کردند.

خدام حرم رضوی در دومین روز حضور خود در خراسان جنوبی امروز وارد نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان شدند و به مرزداران غیور انقلاب اسلامی خدا قوت گفتند.

زیارت از راه دور مرزبان در پاسگاه شاهرخت

خدام حرم رضوی با حضور در گروهان و پاسگاه‌های مرزی شاهرخت، شرق دق، یزدان، احتیاط و طاهرآباد در شهرستان زیر کوه علاوه بر ایجاد فضای معنوی در بین آنها روحیه مضاعفی به این مدافعان مرزهای کشورمان بخشید.

یکی از خادمان در جریان این سفر معنوی به نقطه مرزی در شرق کشور با ذکر صلوات خاصه آن حضرت دل‌های مؤمنان را به بارگاه ملکوتی حضرت شمس الشموس (ع) گره زد.

خادمان حرم امام رضا (ع) علاوه بر حضور در پاسگاه‌های مرزی با پرچم متبرک امام مهربانی‌ها به روی چند بُرجک نگهبانی رفتند تا تمام سربازان غیور از فیض زیارت از راه دور بهره مند شوند.

پرچم سبز گنبد بارگاه منور امام رضا (ع) بین مرزداران و مرزبانان گردانده و آن‌ها نیز شمیم حرم مطهر رضوی را استشمام کرده و توفیق حفظ مرزهای کیان اسلامی را از حضرتش استمداد کردند.

پرچم رضوی و یک دنیا دلتنگی سربازان مرزبان

در ادامه هم مرزبانان با مداحی، پرچم گردانی و نمک و نبات متبرک کوله بار دلتنگی هایشان را اندکی پایان دادند.

حجت الاسلام کریمی مُبلغ اعزامی کاروان زیر سایه خورشید نیز آرامش، آسایش و امنیت را مدیون زحمات دلاورمردان مرزبان دانست و گفت: مرزداران برای ایجاد امنیت وظیفه سنگینی دارند.

کریمی بیان کرد: شاید میان این مرزداران عزیز دل شکسته‌ای و یا کسی بوده که توفیق زیارت حرم امام رضا را پیدا نکرده است که امام رضا (ع) به شما عنایت داشته‌اند و در حال حاضر پرچم اینجا است.