به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کن، هیات داوران فیلم‌های کوتاه و سینه‌فونداسیون به ریاست ایلدیکو انیدی با حضور آنا لیلی امیرپور، شلومی الکابتز، شارلوت لو بون و کاریجا توره به عنوان داور، دیروز در مراسمی که در سالن بونوئل برگزار شد، جوایز برندگان بخش سینه فونداسیون را اهدا کردند. پس از اهدای جوایز فیلم‌های برنده دوباره به نمایش درآمدند.

در بخش سینه فونداسیون امسال ۱۶ فیلم دانشجویی به نمایش درآمد که از بین ۲۰۰۰ فیلم از ۴۷۶ مدرسه فیلم در سراسر جهان انتخاب شده بودند.

جایزه اول بخش سینه‌فونداسیون به «فرزندان نروژی» به کارگردانی مارلین امیلی لینگستاد از دانمارک اهدا شد.

جایزه دوم به «سوراخ» به کارگردانی هوانگ هایین از کره جنوبی رسید و جایزه سوم هم به «ماه» به کارگردانی زینب واکریم از مراکش رسید.

جایزه برنده اول مبلغ ۱۵ هزار یورو است و ۱۱۲۵۰ یورو به برنده جایزه دوم و ۷۵۰۰ یورو به برنده جایزه سوم اهدا می‌شود.

فیلم‌های برگزیده این بخش ۵ ژوئن در سینما پانتئون پاریس به نمایش درمی‌آیند.

همچنین درام اسپانیایی «مخلوق» برنده جایزه سینماهای اروپا از بخش دو هفته کارگردانان کن شد.

«کریاتورا» یا «مخلوق» ساخته النا مارتین گیمنو برنده جایزه بهترین فیلم اروپایی سینماهای اروپا در دو هفته کارگردان در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۳ شد.

با کسب این جایزه شبکه سینماهای اروپا اکنون با تبلیغ این فیلم از آن حمایت و سینماداران را تشویق می‌کند تا نمایش فیلم را در سینماها گسترش دهند.

گیمنو علاوه بر کارگردانی در این درام اسپانیایی در نقش زنی بازی کرده که به سفری برای خودکاوی می‌رود تا بفهمد چرا اشتیاقش برای زندگی را از دست داده است.

این فیلم دومین فیلم گیمنو است و آن را پس از «جولیا هست» که در جشنواره‌هایی از جمله سن سباستین سال ۲۰۱۷ به نمایش درآمد، ساخته است. او همچنین نویسنده فیلمنامه «مخلوق» هم است و آن را با همکاری کلارا روکت نوشته است. روکت پیشتر در نویسندگی «کوستا براوا» و «لبنان» مونیا آکی با وی همکاری کرده بود و نویسندگی و کارگردانی «لیبرتاد» را که سال ۲۰۲۱ در بخش هفته منتقدان کن نمایش داده شد، انجام داده بود.

این فیلم توسط هیات داوری متشکل از چهار سینمادار شبکه اروپا انتخاب شد.

النا مارتین گیمنو سال ۲۰۲۲ به عنوان یکی از ستاره‌های فردای اسپانیا انتخاب شد.

این بیستمین بار است که این جایزه اهدا می‌شود. برنده سال پیش «یک صبح خوب» ساخته میا هانسن-لاو بود. این جایزه همچنین در جشنواره‌های برلین، ونیز، کارلووی واری و لوکارنو هم اهدا می‌شود.