به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «بچه سمندر» ساخته تئو دگن کارگردان بلژیکی به عنوان برنده اصلی بخش سینه‌فونداسیون جشنواره کن هفتادو چهارم شناخته شد.

هیات داوران این بخش متشکل از کوتر بن هنیه نویسنده تونسی، تووا نووتنی نویسنده –بازیگر سوئدی، آلیس وینوکور نویسنده-کارگردان فرانسویی، سامح علا نویسنده –کارگردان مصری، کارلوس موگوئیرو فیلمساز و آموزگار اسپانیایی و نیکلاس پریزر کارگردان و فیلمنامه‌نویس فرانسوی از این فیلم به عنوان یک فیلم شخصی، ارویجینال و جادویی یاد کردند.

امسال در بیست و چهارمین دوره بخش سینه فونداسیون که مختص فیلم‌های دانشجویان مدارس فیلمسازی است ۱۷ فیلم به نمایش درآمد که از میان ۱۸۳۵ فیلم ارسال شده برگزیده شده بودند و ۴ انیمیشن در میان آنها جای داشت.

جایزه دوم این بخش به یون دیوون از دانشگاه ملی هنر کره جنوبی برای «جیرجیرک» اهدا شد. هیات داوران این فیلم را تحولی شگفت‌انگیز و ظریف خواند که از سوی یک کارگردان آینده‌دار که آنها را تحت تاثیر قرار داده ساخته شده است.

جایزه سوم هم به دو فیلم اهدا شد که شامل «داستان‌های عشق در حال حرکت» ساخته کارینا-گابریلا داساوونو از رومانی و «کانتاریرا» ساخته رودریگو ریبیرو از برزیل بودند.

برنده اول ۱۵ هزار یورو، برنده دوم ۱۱ هزار و ۲۵۰ یورو و برندگان سوم ۷۵۰۰ یورو به عنوان جایزه دریافت کردند.