دریانوردی دور دنیا بخشی از اقتدار و عظمت ایران را نمایان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه گرگان اظهار کرد: مشکلات اخیر مربوط به کم آبی در سیستان و بلوچستان، ریشه در خیانت‌ها و تصمیمات نادرست در دوره پهلوی دارد.

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان افزود: حاتم بخشی و خیانت رضاخان میرپنج در قبول پیشنهاد انگلستان مبنی بر واگذاری «دشت ناامید» به کشور افغانستان سرآغاز مشکلات کم آبی در سیستان و بلوچستان است.

وی با اشاره به اخطار رئیس جمهور کشورمان به دولت حاکمه افغانستان گفت: انتظار است که با تدبیر و اتخاذ تصمیمات درست این مشکل برطرف شود.

نورمفیدی به سفر اخیر ناوهای ایران به دور دنیا اشاره کرد و گفت: این سفر بخشی از اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران را برای جهانیان نمایان کرد.

وی با اشاره به در پیش بودن ۱۱ ذی القعده و تبریک سالروز ولادت امام رضا (ع)، فرازهایی از زندگی ثامن الحج را برای نمازگزاران تشریح کرد و گفت: شیوه زندگی و رویکردهای امام رضا (ع) در مقابل بنی عباس و به طور خاص مامون، الگوی مناسبی برای مواجه علما و اندیشمندان اسلامی با دسیسه‌های دشمنان است.

امام جمعه گرگان بیان کرد: با حضور امام رضا (ع) در خراسان بخشی از مشکلات شیعیان برطرف شد و سیر فعالیت شیعیان روند مطلوب‌تری به خود گرفت و گرایش به شیعه رویه پرشتاب‌تر شد.