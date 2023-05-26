محمدرضا غفاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مراحل احداث اولین گلخانه مدرن ۴ هکتاری موز در یزد در حال انجام است، اظهار داشت: این پروژه با هدف افزایش تولید محصولاتی با کیفیت، با ارزش و بهبود شرایط تولید و بر مبنای تنوع الگوی کشت و نیاز بازار مصرف کنندگان در یزد آغاز شده است.

وی با بیان اینکه قابلیت تولید انواع محصولات دیگر در این گلخانه وجود دارد، افزود: پس از انتخاب منطقه، طرح ساخت گلخانه توسط تیم فنی پروژه تهیه شد و این طرح شامل جزئیاتی نظیر ابعاد گلخانه و تجهیزات مورد نیاز برای رشد موز در شرایط گلخانه‌ای است.

غفاریان عنوان کرد: با پایان طرح، کار به فاز ساخت و اجرا رسید و در این فاز، ابتدا زمین‌های مناسب برای احداث گلخانه‌ها آماده شدند و سپس سازه گلخانه به صورت دقیق و تحت نظارت کارشناسان فنی در حال اجرا است و بزودی دو هکتار از این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود تولید موز با کیفیت، به افزایش درآمد و رونق کشاورزی با توجه به عرضه و تقاضا در این منطقه کمک می کند.