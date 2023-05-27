استفاده از زبان واسط برای آموزش دانشجویان خارجی مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، رجبعلی برزویی دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص موضوع استفاده از زبان دوم برای دانشجویان خارجی حین تحصیل بیان داشت که وزارت علوم و وزارت بهداشت با رویکردی جدید به دنبال جذب بیشتر دانشجوی خارجی، با حفظ تعمیق یادگیری زبان فارسی برای این دانشجویان است.

وی افزود: بدین منظور باید بتوانیم موانع لازم برای این کار را برداریم تا بتوانیم در جذب دانشجویان خارجی در منطقه نقش بیشتری را داشته باشیم.

برزویی افزود: به‌همین دلیل مقرر شد که در عین اینکه تعمیق یادگیری زبان فارسی برای دانشجویان خارجی همچنان در اولویت قرار داشته باشد، تسهیلات و انعطاف بیشتری را در بدو ورود دانشجویان خارجی به کشور برای آموزش زبان فارسی ایجاد کنیم. لذا مصوب شد کلیه دانشگاه‌ها با ضوابط بسیار دقیقی که وزارت علوم به ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور ارائه خواهد کرد بتوانند در بدو ورود دانشجویان خارجی، از زبان واسط و زبان دوم برای آموزش استفاده نمایند اما حتماً بعد از یک الی دوسال (بسته به مقطع دوره) زبان فارسی را به شکلی که هم دانشجو بتواند صحبت کند و هم بتواند بنویسد، جایگزین زبان واسط کنند. لذا قبولی در آزمون بسندگی زبان فارسی که مورد تایید وزارت علوم باشد، برای این دانشجویان در طول دوره تحصیل ضروری است.

دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص گزارش نظارتی اجرایی‌سازی سند گیاهان دارویی و طب سنتی بیان داشت: پس از ابلاغ سند مذکور در سال ۱۳۹۲، فعالیت‌های اجرایی‌سازی این سند آغاز گردید. این سند دارای ۲ بخش گیاهان دارویی و طب سنتی است. در بخش گیاهان دارویی پیشرفت‌های خوبی به‌ویژه در تولید علم، ثبت گونه‌ها، بازارهای تجاری و صادرات حاصل شده است که از ستاد گیاهان دارویی تقدیر شد. اما در بخش طب سنتی هنوز با اهداف سند بسیار فاصله داریم و باید کارهای زیادی را انجام داده و وضعیت ما خیلی مناسب نیست.

دبیر ستاد راهبری ادامه داد: در حوزه ثبت اختراع، تعداد دانشجو، تاسیس مراکز دانشگاهی و دانشکده‌ها، ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب دهنده‌ها در این حوزه، پیشرفت بسیار خوب و افزایش قابل توجهی را ملاحظه می‌کنیم که جای تقدیر از ستاد و وزارت بهداشت است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در جمع‌بندی گزارش نظارتی ارائه شده در جلسه بیان داشت: مقرر شد ستاد گیاهان دارویی و طب سنتی تلاش کند تا از خام فروشی محصولات گیاهان دارویی و بلاخص زعفران پرهیز شود و محصولات فراوری شده در بازار جهانی عرضه شود.

وی افزود: در خصوص شبکه توزیع گیاهان دارویی، ستاد باید بر تقویت این شبکه متمرکز شود. همچنین در بحث ترویج و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در حوزه گیاهان دارویی افراط و تفریط وجود دارد که باعث ایجاد مشکلاتی در این حوزه شده است و ضرورت دارد شیوه متعادلی در این حوزه اتخاذ شود.

برزویی در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه از تصویب این سند قریب به ۱۰ سال گذشته، مقرر گردید پیشنهادات در خصوص روزآمدسازی این سند به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه گردد.