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۷ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۰۹

باشگاه ذوب آهن: بهترین گزینه را برای سرمربیگری انتخاب می‌کنیم

باشگاه ذوب آهن: بهترین گزینه را برای سرمربیگری انتخاب می‌کنیم

باشگاه ذوب آهن اصفهان توضیحاتی در مورد انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ذوب آهن با هدایت مهدی تارتار لیگ بیست و دوم را با رتبه نهم به پایان رساند.

با اتمام مسابقات لیگ، وضعیت نیمکت ذوب آهن هم در ابهام قرار گرفته و هر روز خبرهایی از انتخاب مربی جدید برای ذوبی ها منتشر می‌شود.

باشگاه ذوب آهن امروز یکشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای در این مورد توضیحاتی ارائه کرد:

«با توجه به اخبار و شایعات منتشر شده در فضای مجازی پیرامون تیم فوتبال ذوب آهن، بدینوسیله به اطلاع هواداران عزیز و مردم شریف اصفهان می‌رساند که باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان مطابق با روال گذشته و با تکیه بر بیش‌از نیم قرن حضور پرافتخار در عرصه ورزش کشور که همواره با پرهیز از هرگونه حاشیه‌پردازی صورت‌گرفته است، بنا بر نظر هیئت مدیره محترم قطعاً در روزهای آتی پس‌از بررسی گزینه‌های موجود و در راستای منافع حداکثری باشگاه بهترین تصمیم را جهت هدایت تیم فوتبال اخذ نموده و از طریق پایگاه‌های رسمی باشگاه اطلاع‌رسانی خواهد نمود.»

کد مطلب 5796536

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