به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان جلالی، در آئین تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه منطقهای جنوبشرق نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین ستونهای نیروهای مسلح، در تولید اقتدار و بازدارندگی مبتنی بر محورهای مشخص نقش آفرینی کرده است.
وی نخستین محور را اقدام مبتنی بر دکترین نظامی ترکیبی عنوان کرد و افزود: این دکترین شامل ترکیب دفاعی، تهاجمی، بازدارنده و تابآور است که در مرحله نخست ضربه دشمن را مهار، مدیریت و کنترل میکند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان محور دوم را تجهیزات نظامی دانست و گفت: تجهیزات ارتش جمهوری اسلامی ایران با اتکا به دانش بومی و توان داخلی در صنعت دفاعی تأمین شده و در حوزههای بالگردی، ناوچهها، هواگردها، سامانههای راداری و پدافندی به پیشرفتهترین ابزارها جنگی مجهز است که بخشی از آن در رزمایشهای مختلف به نمایش گذاشته میشود.
وی محور سوم را سرمایه انسانی معرفی کرد و گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران از کادر متخصص، متدین و انقلابی برخوردار است و امروز مدیریت آن در اختیار نیروهای متعهد قرار دارد.
معلون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان با اشاره به ارتباطات ارتش با ارکان حاکمیت و مردم گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران به دستور مقام معظم رهبری پشتیبان دولت است و رفتار متواضعانه ارتش با مردم به عنوان برگ زرینی در تاریخ نظام ثبت شده است.
