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۸ خرداد ۱۴۰۲، ۸:۱۱

فرماندار آمل اعلام کرد؛

اجرای طرح «حکمرانی اشتراکی مردم پایه» در آمل

اجرای طرح «حکمرانی اشتراکی مردم پایه» در آمل

آمل- فرماندار آمل از اجرای پایلوت طرح حکمرانی اشتراکی مردم پایه با همکاری دانشگاه مازندران در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی یکشنبه شب در جلسه برنامه ریزی طرح پایلوت حکمرانی اشتراکی مردم پایه در فرمانداری گفت: در راستای تحقق بیانات و مطالبات مقام معظم رهبری، مبنی بر حکمرانی مردم پایه در گام دوم انقلاب و تشکیل حلقه‌های میانی مردمی جهت تحقق فرمایش ایشان، برای نخستین بار در کشور طرح پایلوت «تبیین و تعریف نقش و کارکرد سازمان‌های مردم نهاد و کنشگران بخش خصوصی به عنوان حلقه‌های میانی مردمی در شکل گیری و بهبود عملکرد نظام حکمرانی شهری با پایلوت شهرستان آمل» با همکاری دانشگاه مازندران در حال اجراست.

حسینی اظهار کرد: تلاش بر این شد که با محوریت نگاه علمی و رویکرد اجرایی و بهره گیری از تجارب کنش گران و فعالین اجتماعی سیاسی و فرهنگی و همچنین با توجه به عدم وجود سازوکار مناسب در حکمرانی مردم پایه و نبود چارچوب ساختاری در این حوزه، با رویکرد ایجاد فهم مشترک با ادبیات محاوره‌ای و اجتماعی و قابل تعمیم به بدنه اداری، اجتماعی و مردمی، طرحی به عنوان مدل اولیه حکمرانی مردم پایه در سطح کشور، در سطح شهرستان آمل، در قالب ساختار سیاستی- اجرایی تدوین شود.

وی با بیان اینکه بر این طرح راهبردهای کلان و مدل‌های اقدام در نظر گرفته شده است، بیان کرد: راهبردهای کلان این طرح شامل ترویج غیرت دینی و ملی، نگاه تکلیف مدارانه، بلوغ و العلم السلطان تدوین شده و نیز در مدل‌های اقدام نیز راه اندازی میزهای تخصصی در شهرستان اجرایی شده و نیز یک مدل نهادی برای اجرای حکمرانی مشارکتی و مردم پایه تدوین شده است.

حسینی با اشاره به اینکه از منظر حکمرانی رویکرد متعهدانه، موجب افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم بهبود تصمیم‌گیری‌ها و افزایش مشروعیت تصمیمات و به‌تبع آن افزایش حمایت‌ها و در نهایت منجر به اجرایی سازی موفقیت‌آمیز برنامه‌های حاکمیت می‌گردد، اظهار کرد: بر مبنای نگاه تکلیف مدارانه، هر شخص و مجموعه‌ای که توانمندی حل مساله یا بارور کردن استعدادی را دارد، فضای لازم برای تحقق برنامه هدفمند مدون توسط آنها داده می‌شود و موتور محرک در این حوزه مبتنی بر رشد غیرت دینی- ملی، نگاه متعهدانه و مسئولیت اجتماعی، انسانی، افراد شکل می‌گیرد. در این راستا ایجاد حکمرانی شبکه ای که نتیجه تعاملات بازیگرانی از اجتماعات سیاستی مختلف بر پایه قدرت اشتراکی و قدرت‌های مجزا می‌باشد ایجاد می‌گردد.

وی افزود: در راستای ایجاد یک گفتمان مشترک برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود فارغ از گروه بندی ها، جناح بندی ها، باندها و جریان‌های مختلف برای باروری ظرفیت‌های خالی مغفول مانده و افزایش کارآمدی ساختارهای اداری، اجرایی، اجتماعی موجود، ضمن احترام به همه عملکردهای شکل گرفته تا کنون، رسیدن به نقطه مطلوب را در حوزه‌های مختلف هدف گذاری نموده و از همه افراد، فارغ از جایگاه‌های اداری اجتماعی و … تعریف شده، خواسته می‌شود تا ضمن تعریف نقطه مطلوب‌تر از وضعیت موجود، مسیر رسیدن به آن را طی نمایند.

ناظر استانداری مازندران در اجرای این طرح پژوهشی تصریح کرد: در این راهبرد دستگاه‌ها و نهادها رویکرد کاملاً کارشناسانه و استدلالی را برای پاسخگویی به مراجعات و سیر فرایندها طی خواهند نمود و میثاق و مبنای آنها در ارائه خدمات کار کارشناسانه و استاندارد شده خواهد بود.

وی یادآورشد: جهت ایجاد پویایی و شتاب مناسب برای شکل گیری توسعه، با مشارکت مردم، جهت دست یافتن به نمونه‌های موفق در بالاترین سطوح عملیاتی– اجرایی در حوزه‌های مختلف برای ایجاد انگیزه، جاذبه و پویایی و ارائه نقطه هدف غایی دست یافتنی با استفاده از تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی و با محوریت به کارگیری ظرفیت‌های مردمی، ایجاد مدل‌های الگویی توسعه در دستور کار قرار گرفته است.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح تشکیل هسته‌های کلیدی مساله محور و استعداد محور برنامه ریزی شده است، بیان کرد: با رویکرد استاندارسازی، هسته‌های کلیدی در سطح ادارات، نهادها و جامعه با دو رویکرد مساله محور و استعدادمحور تشکیل می‌گردد. در رویکرد مساله محور مهم‌ترین شاخصه تشخیص دقیق مساله می‌باشد، دکتری که نتواند بیماری را درست تشخیص دهد در تجویز دارو و درمان ناموفق خواهد بود و نقاط دیگر را هم مورد آسیب قرار می‌دهد. در این راستا تشخیص دقیق مساله با مشارکت نخبگان و کارشناسان و ارائه راهکارها مبتنی بر اجرا و حل مساله در میدان مورد تاکید می‌باشد.

وی ادامه داد: در رویکرد استعدادمحور مهم‌ترین شاخصه به کارگیری استعداد و ظرفیت با نگاه توسعه پایدار و بلند مدت مدنظر می‌باشد. از ظرفیتی که می‌شود در حوزه‌های مختلف استفاده نمود، اولویت با مهمترین پایدارترین و بلندمدت ترین کاربری تعریف شده، برای آن ظرفیت می‌باشد.

حسینی با اشاره به معرفی مدل اجرا شده در حوزه حکمرانی مشترک بیان کرد: در قالب این چارچوب ذهنی اولین فضای اشتراکی حکمرانی مردم پایه در فرمانداری شکل گرفته است.

کد مطلب 5796869

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