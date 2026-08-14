به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا علی اکبری در خطبه های این هفته ماهنشان، با اشاره به احکام رهبر حکیم انقلاب در انتصاب فرماندهان نظامی اظهار کرد: رویکرد کلی در این احکام، تأکید بر انسجام ملت ایران، مسئولان و دولت در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی و تبیین و انتشار این آرمانها در جهان است.
وی افزود: امروز ملت ایران و فرزندان ملت در نیروهای مسلح با فرمانبرداری از ولایت، در حال ساختن آیندهای روشن برای خود، امت اسلامی و آزادیخواهان جهان هستند.
پیگیری حقوقی و قضایی جنایت علیه رهبر شهید
امام جمعه ماهنشان با اشاره به فرارسیدن ۲۹ مرداد و چهلمین روز خاکسپاری امام شهید، یکی از ابعاد مهم خونخواهی را پیگیری قضایی و حقوقی جنایت به شهادت رساندن رهبر شهید ایران از مسیر حقوق بینالملل عنوان کرد.
حجتالاسلام علیاکبری گفت: هدف قرار دادن مرجعیت مذهبی و ارتکاب این جنایت وحشیانه، حق دفاع مشروع را برای ایران فعال میکند و جامعه بینالملل مکلف است این جنایت را محکوم کرده و تا تحقق عدالت، پیگیریهای کیفری و مدنی را دنبال کند و ملت ایران از خونخواهی رهبر شهید خود لحظهای غافل نخواهد شد.
امام جمعه ماهنشان با اشاره به حضور مردم در تجمعات و برنامههای شبانه اظهار کرد: یکی از مهمترین خونآوردهای رهبر شهید، بعثت ملت ایران و حضور عمارگونه آنان است که در آستانه چهلمین روز خاکسپاری امام شهید نیز استمرار داشته است.
وی افزود: این تجمعات با پنج رکن اعتقادی، شناختی، ساختاری، میدانی و آرمانخواهی قوام یافته و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر تداوم حضور حماسی مردم، این مسیر ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام علیاکبری با بیان اینکه «ترس، یأس و تفرقه» جبهه دشمن را فرا گرفته است، گفت: حضور عمارگونه ملت ایران تا تحقق کامل پیروزی ادامه خواهد یافت.
تنگه هرمز همچنان تحت کنترل ایران است
امام جمعه ماهنشان همچنین ادعاها و اظهارات مقامات آمریکایی درباره باز بودن تنگه هرمز را جنگ رسانهای دانست و اظهار کرد: این ادعاها تغییری در واقعیت ایجاد نمیکند و تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمانی که شرایط ایران بهطور کامل پذیرفته نشود، باز نخواهد شد.
وی با بیان اینکه نیروی دریایی کنترل تنگه هرمز را به خوبی انجام داده است، افزود: حضور نیروهای هوافضا در کنار نیروی دریایی نشاندهنده اراده جدی برای مقابله با تهدیدات و ناوهای آمریکایی است.
حجتالاسلام علیاکبری تأکید کرد: بالاتر از موشک و ناو، اراده و ایمان عاشورایی ملت ایران قرار دارد؛ ارادهای که به پشتوانه ملت شکل گرفته و هر لحظه در حال قویتر شدن است.
وی ادامه داد: خلیج فارس دیگر جولانگاه تروریستها نخواهد بود و نظم و سیادت ایرانی میتواند ضامن امنیت منطقه باشد.
کودتای ۲۸ مرداد؛ آغاز عداوت آشکار آمریکا علیه ملت ایران
امام جمعه ماهنشان با اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این واقعه را آغاز عداوت آشکار و عریان آمریکا علیه ملت ایران دانست و گفت: شومترین و نکبتبارترین پیامد کودتای ۲۸ مرداد، به قدرت رسیدن رژیم پهلوی با پایینترین سطح وابستگی و دستنشاندگی بود.
وی با تأکید بر ضرورت عبرت گرفتن از تاریخ افزود: تجربه تاریخی کودتای ۲۸ مرداد نشان میدهد که نباید به آمریکا اعتماد کرد.
قدردانی از مردم و دستاندرکاران عزاداریهای محرم و صفر
حجتالاسلام علیاکبری با اشاره به پایان مراسم عزاداری محرم، از مردم، هیئتها، بانیان و دستاندرکاران برگزاری مراسم و برپایی مواکب در ایام اربعین قدردانی کرد.
وی گفت: مردم و بانیان هم میدان را حفظ کردند و هم مراسم عزاداری محرم و صفر را به خوبی برگزار کردند و در این زمینه تلاشهای ارزشمندی صورت گرفت.
امام جمعه ماهنشان همچنین از صداوسیمای استان به دلیل پوشش مناسب اخبار و برنامههای عزاداری و نقشآفرینی در ایجاد شور و شعور حسینی تقدیر کرد.
علی اکبری با قدردانی از خبرنگاران استان و شهرستان خاطرنشان کرد: خبرنگاران نیز به خوبی عزاداریها، حضور مردم و میدانداری آنان را منعکس کردند و در انتقال این حماسهها به جامعه نقش مؤثری داشتند.
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