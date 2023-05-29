مسکو: عواقب لغو پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا با روسیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که مسکو پیامدهای مستقیم لغو «پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا» (CFE) را نخواهد پذیرفت.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: اکنون نباید پیامد مستقیمی برای مسکو وجود داشته باشد؛ زیرا واقعیت این است که قبلاً ... یک مکانیسم غیرقابل استفاده ای وجود داشت؛ باور کنید، تقصیر روسیه نیست.

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسیه امروز قانون خروج این کشور از «پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا» را امضا کرد.

روسیه، در سال ۱۹۹۰ پیمان نیروهای مسلح متعارف در اروپا را امضا کرد که پیمانی بین کشورهای عضو ناتو و کشورهای اروپای شرقی (پیمان ورشو) بود.

طبق مفاد این پیمان، با هدف جلوگیری از بروز جنگ محدود، استقرار هواپیما، توپ، تانک، تفنگ و سلاح در منطقه مرزی کشورهای ناتو و پیمان و اروپای شرقی محدود شده است؛ پوتین عضویت روسیه در این پیمان را در سال ۲۰۰۷ به حالت تعلیق درآورده بود.