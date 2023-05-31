جزئیات افتتاح بانک روسی در ایران/ مبادلات پولی تسهیل می شود

رحمت الله خرمالی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد ارتباط بانکی ایران و روسیه اظهار داشت: در حوزه تجارت خارجی در کنار الزاماتی مانند رعایت مقررات بهداشتی، استاندارد و… دو موضوع شامل تکمیل زیرساخت‌ها و سهولت نقل و انتقال پول نیز مطرح است.

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در مورد روابط بانکی بین ایران و روسیه با پی گیری هایی که سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی انجام دادند این مهم اتفاق افتاد و نماینده دومین بانک بزرگ روسیه (VTB) به ایران معرفی شد و این نمایندگی به زودی در ایران افتتاح خواهد شد.

وی تصریح کرد: کمک مهم این مساله آن است که ما بتوانیم انتقالات وجوه را با سهولت بیشتری انجام دهیم و از این بابت نگرانی خاصی نداشته باشیم.

خرمالی گفت: در کمیته بانکی هم توافقاتی صورت گرفته که مضاف بر انتقالات پولی، استفاده از ظرفیت ارزهای ملی و محلی دو کشور در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین مقرر شده به صورت سه جانبه با یکی از کشورهای همسایه از ظرفیت بانک روسی -در آن کشور- استفاده کنیم و بتوانیم مبادلات پولی را داشته باشیم. این موضوع تا حدودی نگرانی تجار را در حوزه انتقالات وجوه رفع می‌کند.

کریدور شمال- جنوب ایران را تبدیل به هاب منطقه می‌کند

وی درباره پروژه رشت- آستارا نیز اظهار داشت: در پروژه کریدور شمال- جنوب در مسیر رشت- آستارا خلأ ریلی داریم؛ با موافقت نامه‌ای که با حضور رؤسای جمهور ایران و روسیه امضا شد قرار است با تأمین مالی مشترک دو کشور این خط ریلی نرمال احداث شود.

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران افزود: راه اندازی این خط قطعاً به افزایش حمل و ترانزیت کالا از مبدا روسیه به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس و حوزه شرق کمک می‌کند؛ همچنین حمل کالا بین دو کشور ایران و روسیه با سهولت بیشتر همراه خواهد شد.

وی ادامه داد: در واقع این کریدور روی حجم مبادلات دوجانبه ایران و روسیه از منظر ریلی هم تأثیر زیادی می‌گذارد. همچنین ایران می‌تواند تبدیل به هاب منطقه در حوزه ترانزیت شود.

خرمالی تصریح کرد: در حال حاضر ارتباط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس رو به بهبود است بنابراین با استفاده از این کریدور می‌توان نقش ایران را در ترانزیت کالا افزایش داد.

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: با توجه به اجلاس اخیری که در کازان برگزار شد کشورهای همسایه عربی هم تمایل خود را اعلام کردند که در پروژه کریدور شمال- جنوب همکاری کنند تا ایران تبدیل به هاب منطقه تبدیل شود.

خرمالی در مورد زمان اجرایی شدن این پروژه گفت: با توجه به ابعاد کار، به نظر می‌رسد که تکمیل و اجرای این پروژه حدود ۳ سال طول بکشد.

صادرات یک میلیارد دلاری به روسیه تا پایان سال

وی همچنین در مورد هدف‌گذاری صادرات به روسیه نیز تصریح کرد: هدف‌گذاری برای سال جاری این است که صادرات غیرنفتی به روسیه حداقل به یک میلیارد دلار برسد.

خرمالی تاکید کرد: توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا می‌تواند اثر خوبی بر افزایش تجارت بین ایران و روسیه بگذارد.

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران درباره حوزه کشاورزی هم گفت: در حوزه همکاری‌های کشاورزی و شیلاتی توافقاتی انجام شده و کمیسیون شیلاتی ایران با روسیه همکاری‌هایی را شروع کردند. در حوزه آبزیان هم سال گذشته رشد خوبی داشتیم.