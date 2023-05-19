به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی که در صدر یک هیأت تجاری برای حضور در اجلاس بین‌المللی اقتصادی «کازان فروم ۲۰۲۳»، به جمهوری تاتارستان سفر کرده است، در نشست اتاق بازرگانی و صنعت تاتارستان با اشاره به روابط صمیمانه فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران و روسیه، گفت: ما بر این باوریم که کشورهای منطقه، با تکیه بر تاریخ و فرهنگ مشترک می‌توانند آینده مشترک خود را به مطلوب‌ترین وجه ممکن بیافرینند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: رویکرد اصولی ایران، مشارکت سازنده با همسایگان برای تحقق نظم پایدار مبتنی بر امنیت جمعی و حمایت از توسعه کشورهای منطقه از طریق ایجاد پیوندهای متقابل اقتصادی است.

وی با اشاره به اولویت ایران برای توسعه روابط اقتصادی با جمهوی‌های فدراسیون روسیه به خصوص جمهوری تاتارستان، تصریح کرد: وجود ظرفیت‌ها و توانایی‌های ایران و جمهوری تاتارستان در زمینه‌های بسیار متنوع و با عمق قابل توجه، در شرایط فعلی می‌تواند در یک فاصله کوتاه، تغییرات عمیقی در جهت توسعه روابط اقتصادی ایجاد کند.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: هیچ‌گاه چنین فرصتی برای فعالان اقتصادی دو کشور ایجاد نشده بود؛ اما این فرصت مغتنم، برای بلندمدت باقی نخواهد بود و باید از وضعیت موجود و این فرصت استثنایی، برای توسعه و استحکام بخشی تجارت دوجانبه استفاده کرد.

شافعی با اشاره به رغبت فعالان اقتصادی دو کشور برای توسعه مبادلات و روابط دوجانبه، افزود: البته استفاده از این فرصت می‌تواند در سایه روابط مستحکم سیاسی ایران و روسیه و اراده سران دو کشور برای توسعه تعامل و مراودات و توجه جدی به رفع اشکالات زیرساختی در تجارت دو کشور باشد.

او با بیان اینکه در طول چند ماه گذشته شاهد رفع برخی مضایق و مشکلات برای فعالان اقتصادی دو کشور بودیم، گفت: موضوع تجارت با ارزهای ملی دو کشور و امضای توافقنامه کریدور سبز گمرکی از جمله گشایش‌هایی است که بخشی از مشکلات بخش خصوصی دو کشور در توسعه مبادلات را رفع می‌کند.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه اینها رفع مشکلات ساختاری است که امیدواریم ادامه پیدا کند و در این مورد به کمال برسیم، تاکید کرد: در مساله توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه در آینده پیش رو، یک نگرانی جدی برای فعالان اقتصادی وجود دارد و آن، مساله زیرساخت‌های تجارت دو کشور است که ممکن است پاسخگوی روند سریع مبادلات اقتصادی نباشد.

شافعی ادامه داد: مسائل بندری، گمرکی و حمل و نقلی، مهمترین مسائلی است که دو کشور در گذشته نیز به واسطه آنها زیان کرده‌اند و باید برای تضمین تجارت دوجانبه، بر رفع این مسائل تمرکز شده و آینده را متفاوت کرد.

او در ادامه به رایزنی‌های چند ماه اخیر با سرگئی کاترین، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه که در این نشست نیز حاضر بود اشاره کرد و گفت: اتاق ایران، ایجاد ۵ دفتر تجاری در کشورهای مستعد جهش تجارت را به تصویب رسانده و اولویت اول ما، راه‌اندازی دفتر تجاری در روسیه است که امیدواریم در سال جاری برای پاسخگویی به تقاضاهای افزایش مبادلات تجاری تأسیس شود.

رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به سفر سال گذشته هیأت تجاری روسیه به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه، اظهار کرد: این سفر، آغازگر حرکت‌های جدید برای توسعه مناسبات اقتصادی دوجانبه بود و امیدواریم این دیدارها که اثرات قابل توجهی برای اهداف ما دارد و اکنون برای تداوم آن، هیأت تجاری را در کازان حاضر کرده است، در آینده نیز تکرار شود و هر دو کشور به اهداف تعیین شده در آینده نزدیک نائل شوند.

فضا برای توسعه تجارت تاتارستان و ایران مطلوب است

در ادامه نشست، آگیف، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت تاتارستان با ابراز امیدواری نسبت به اینکه برگزاری این جلسه برای توسعه روابط تجاری دو کشور کارگشا باشد، گفت: حضور پرتعداد فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران و تاتارستان در این نشست، برای همکاری‌های بعدی ما بسیار ارزشمند خواهد بود و استمرار آن می‌تواند به تحقق هدف توسعه تجارت کمک کند.

او با اشاره به اینکه حاضران نشست برای برگزاری نشست‌های رودررو آماده شده‌اند، افزود: ایران و جمهوری تاتارستان ظرفیت‌ها و نیازهای متنوعی دارند و با تمرکز بر این مباحث، فضا برای توسعه تجارت دوجانبه مطلوب است.

رشد همکاری‌های تجاری ایران و روسیه بی‌سابقه است

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه در ادامه این نشست، ضمن خوشامدگویی به هیأت ایرانی، گفت: من قبلاً با آقای شافعی درباره توسعه مبادلات تجاری بحث و گفت‎وگو داشته‌ام و با نظر او موافق هستم که رفت و برگشت هیأت‌های تجاری در ماه‌های اخیر و نشست امروز به تقویت همکاری‌ها کمک می‌کند.

سرگئی کاترین، ادامه داد: افزایش رفت و آمد و دیدار تجار ایران و روسیه، همگی به این مساله را تأیید می‌کند که در تجارت ایران و روسیه همکاری‌های خوبی صورت گرفته و کارهایی که دو کشور انجام می‌دهند در تجارت بی‌سابقه بوده است.

او با اشاره به سفر هیأت روسی به ایران در سال گذشته، گفت: در ملاقات قبلی، ما یک هیأت بیش از ۱۰۰ نفر را به ایران اعزام کردیم و امروز آن ملاقاتی که با آن سفر شروع شده بود، با حضور هیأت ایرانی در کازان پاسخ داده شده است.

کاترین ادامه داد: ما با همکاران تجاری خود در فدراسیون روسیه و با هماهنگی رئیس اتاق ایران این نشست‌ها را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و امیدواریم نتایجی که امروز می‌بینیم بیش از پیش ادامه پیدا کند.

او در پایان اظهار کرد: ما تلاش همه تجار ایرانی را که به بازار خود در روسیه توجه می‌کنند و برای ادامه تجارت بین دو کشور مصمم هستند، ارج می‌نهیم و برای آنها امکانات خوبی فراهم می‌کنیم.