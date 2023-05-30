به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری سمنان از رشد قریب به ۱۲ درصدی میزان سازش در پرونده‌های قابل مصالحه در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال ۱۴۰۱ خبر داد و بیان کرد: سال قبل در مجموع ۶۴۸ پرونده زندانی دار به سازش ختم شده است.

وی افزود: با تلاش اعضا شورای حل اختلاف و صلح یاران با تحصیل رضایت شکات خصوصی ۱۱۲ نفر از زندانیان از عفو معیاری روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ بهره مند شدند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در پویش به حرمت امام حسین (ع) می‌بخشم تعداد دو هزار و ۶۱۸ فقره پرونده و تعداد ۲۸۶ زندانی به برکت اجرای آن پویش‌ها در استان مختومه به سازش و منجر به آزادی شده است.

عبدالهی بیان کرد: در پویش به حرمت سردار دل‌ها شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی می‌بخشم، به سنوات عمر با برکت آن شهید تعداد ۶۳ زندانی با اعمال ارفاق‌های قانونی آزاد و به آغوش خانواده‌های خویش بازگشتند.