به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، مسابقات شطرنج زون غرب آسیا از یکم تا نهم خرداد به میزبانی فدراسیون شطرنج برگزار شد که در پایان این مسابقات در بخش مردان پوریا درینی با ۷ امتیاز قهرمان شد.

آرش طاهباز با ۷ امتیاز و سبحان زحمتی با ۶.۵ امتیاز در رده دوم و سوم ایستادند.

کل جایزه این مسابقات ۵۰۰۰ هزار دلار بود که ۸ نفر اول بخش مردان به ترتیب مبلغ ۱۰۰۰، ۷۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰ دلار را جایزه گرفتند.

نفرات اول تا هشتم بخش مردان مسابقات زون غرب آسیا به این شرح معرفی شدند:

۱- پوریا درینی ۷ امتیاز

۲- آرش طاهباز ۷ امتیاز

۳- سبحان زحمتی ۶.۵ امتیاز

۴- بردیا دانشور ۶.۵ امتیاز

۵- سید خلیل موسوی ۶ امتیاز

۶- سید کیان پورموسوی ۶ امتیاز

۷- مهدی نیکوکار ۶ امتیاز

۸- حسین عزیز از قطر با ۵.۵ امتیاز

در این مسابقات نمایندگانی از کشور سوریه، لبنان، قطر، عراق و عمان حضور داشتند. در بخش مردان ۸ بازیکن خارجی و ۳۳ بازیکن داخلی و در بخش زنان ۷ بازیکن خارجی و ۱۵ بازیکن ایرانی حضور داشتند. تنها یک بازیکن خارجی در بخش مردان هشتم شد و جایزه این مسابقات را از آن خود کرد. سایر جوایز به بازیکنان ایرانی تعلق گرفت.

همچنین در بخش زنان نیز میترا اصغرزاده با ۷.۵ امتیاز قهرمان شد. همچنین پروا بهزاد نظیف با ۷.۵ امتیاز و طناز ازلی با ۶ امتیاز در رده دوم و سوم ایستادند.

در بخش زنان نیز ۶ نفر نخست جایزه دلاری را کسب کردند که مبلغ این جایزه به ترتیب ۶۰۰، ۴۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۱۰۰ دلار بود.

۶ نفر نخست مسابقات زون غرب آسیا بخش زنان به این شرح معرفی شدند:

۱- میترا اصغرزاده ۷.۵ امتیاز

۲- پروا بهزاد نظیف ۷.۵ امتیاز

۳- طناز ازلی ۶ امتیاز

۴- انوشا مهدیان ۵.۵ امتیاز

۵- آناهیتا زاهدی‌فر ۵.۵ امتیاز

۶- هما علوی ۵.۵ امتیاز

در مراسم اختتامیه این مسابقات امروز با حضور هشام علی محمد طاهر دبیر کل فدراسیون شطرنج آسیا، پروین کرملو مدیر کلهماهنگی و نظارت ورزش بانوان، دکتر حسن تأمینی رئیس فدراسیون، عبدل آمر زافر رئیس زون غرب آسیا و رئیس فدراسیون عراق، شادی پریدر نایب رئیس فدراسیون، مهرداد پهلوان‌زاده رئیس سابق فدراسیون شطرنج، مجتبی دانشفر دبیر فدراسیون و برگزار شد. در این مراسم لوح تقدیر و جوایز دلاری به شطرنج‌بازان پرداخت شد.