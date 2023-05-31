سه خرده فروش مواد مخدر در خوسف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن اکبری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی «خور» شهرستان خوسف در اجرای طرح مبارزه با قاچاق احشام، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی خوسف گفت: مأموران در بازرسی از خودرو، ۱۹ رأس احشام قاچاق که فاقد هر گونه مجوز دامپزشکی بوده کشف کردند که ارزش ریالی احشام قاچاق کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر یک میلیارد ریال برآورد شد.

اکبری ادامه داد: مأموران در این رابطه یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک سریعاً مراتب را با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

فرمانده انتظامی شهرستان خوسف همچنین با اشاره به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی از دستگیری ۳ نفر خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: در راستای اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده، به ویژه فروشندگان مواد مخدر، طرح ارتقا امنیت اجتماعی در شهرستان خوسف اجرایی شد.

وی بیان کرد: مأموران انتظامی با انجام تحقیقات و بررسی‌های میدانی نقاط جرم خیز و آلوده به مواد مخدر را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی وارد پاتوق‌ها و مخفیگاه‌های متهمان شدند و در بازرسی از محل‌ها ۳ نفر خرده فروش را دستگیر کردند.

اکبری با اشاره به اینکه از متهمان مقادیری مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال کشف شد، افزود: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.