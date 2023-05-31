به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، منابع محلی اعلام کردند که نظامیان آمریکایی سامانه موشکی «هایمارس» را در نزدیکی چاههای نفتی شرق سوریه مستقر کردهاند.
این منابع تاکید کردند که ارتش آمریکا طی روزهای گذشته سامانه موشکی هایمارس را به استان دیر الزور که تحت کنترل شبه نظامیان کرد وابسته به آمریکا است، ارسال کرده است.
آنها اعلام کردند که سامانه موشکی مذکور به پایگاه غیر قانونی آمریکا در نزدیکی چاههای نفت «العمر» و میدان گازی «کنکو» منتقل شده است. هدف از این اقدام نظامیان آمریکایی، مقابله با حملات گروههای ضدآمریکایی در سمت دیگر رود فرات است که از وسط استان دیرالزور میگذرد.
از سال ۲۰۱۵ تاکنون، نظامیان آمریکایی هزاران تن از شبه نظامیان را در پایگاههای غیرقانونی خود در منطقه به بهانه مبارزه با تروریسم آموزش داده و سلاحهای زیادی در اختیار این شبه نظامیان قرار دادهاند.
این در حالیست که آمریکاییها همچنان به غارت منابع نفتی سوریه ادامه میدهند به طوری که تنها در یک مورد چندین تانکر حامل نفت دزدیده شده سوریه از سوی آمریکاییها از طریق گذرگاه غیرقانونی المحمودیه به عراق منتقل و به سمت پایگاههای غیرقانونی آمریکا در عراق انتقال داده شد.
منابع محلی در حومه الیعربیه به خبرنگار سانا اعلام کرده بودند که نظامیان اشغالگر آمریکایی مقادیر جدیدی از نفت دزدیده شده را از میادین الجزیره و شرق سوریه با ۳۳ تانکر از طریق گذرگاه غیرقانونی المحمودیه در دورترین نقطه حومه شرقی حسکه در مرز عراق با سوریه به عراق منتقل کردند.
وزارت خارجه سوریه چندی قبل در بیانیهای اعلام کرد که دمشق غارت نفت و ثروت سوریه از سوی آمریکا را محکوم میکند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه آمد که اقدامات آمریکا از جمله راهزنی (نفت سوریه)، با قوانین بشردوستانه بینالمللی در تعارض است.
در حالی دمشق بارها بر ضرورت خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از سوریه تاکید کرده است که ستاد فرماندهی مرکزی این نیروها اعلام کرده که تا زمانی که از شکست داعش در سوریه مطمئن نشده از این کشور خارج نخواهد شد. ادعای این ستاد در حالی مطرح میشود که بارها خبر فراری دادن عناصر داعش توسط نظامیان آمریکایی از زندانهای سوریه منتشر شده است.
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