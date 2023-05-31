حجت الاسلام پرویز بخشی پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با ثبت نام متقاضیان شرکت در چهل و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های مهم اداره اوقاف و امور خیریه فعالیت‌های قرآنی است.

وی با اشاره به لزوم گسترش فرهنگ قرآنی در کشور با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری گفت: ایجاد علاقه در بین نسل جوان برای مأنوس شدن با قرآن می‌تواند برکات بسیاری داشته باشد که از مهمترین آنها کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه است.

وی با بیان اینکه یکی از رویدادهای قرآنی مهم که در کشور در حال انجام بوده برگزاری چهل و ششمین مسابقات قرآن کریم می‌باشد، اضافه کرد: ثبت نام این دوره از مسابقات قرآن کریم از ۱۶ اردیبهشت ماه آغاز شده و تا ۱۵ خردادماه ویژه افراد بالای ۱۸ سال ادامه دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی ادامه داد: ثبت نام برای شرکت در این دوره از مسابقات قرآن کریم از طریق سایت www.quraniran.ir انجام می‌شود.

بخشی‌پور با اشاره به اینکه از آغاز ثبت‌نام متقاضیان در این دوره از مسابقات قرآن کریم تا تاریخ ۹ خردادماه جاری در سطح استان یک‌هزار و ۵۰۸ نفر ثبت نام کرده اند، تصریح کرد: از این تعداد ۵۲۹ نفر آقایان و ۹۷۹ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی یادآور شد: از مجموع ثبت نام شدگان به ترتیب بیشترین تعداد مربوط به بیرجند و درمیان با ۵۳۰ نفر، قاین ۲۰۱ نفر، نهبندان ۱۴۲ نفر، سربیشه ۱۳۱ نفر، فردوس ۱۰۴ نفر، طبس ۹۹ نفر، زیرکوه ۸۵ نفر، سرایان ۷۶ نفر، بشرویه ۶۶ نفر، خوسف ۶۴ نفر و شهر خضری ۱۰ نفر بوده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی گفت: شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات در چهار بخش شامل بخش آوایی انفرادی، بخش گروهی، بخش معارفی عمومی و بخش معارفی تخصصی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که برای هر بخش زیرمجموعه‌هایی تعریف شده است.